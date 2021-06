Pflegenotstand - Bernauer Pflegeheim muss wegen Peronalmangels Bewohner wegschicken

28.06.21 | 18:43 Uhr

Der Pflegekräftemangel spitzt sich zu. Tausende zusätzliche Pflegende werden in den kommenden neun Jahren in Brandenburg gebraucht. Wie groß die Lücke jetzt schon ist, macht ein aktueller Fall aus Bernau deutlich. Von Michel Nowak

Akuter Personalmangel in Brandenburger Pflegeeinrichtungen ist schon lange keine Neuheit mehr. Laut einer Studie des Potsdamer Sozialministeriums werden in den kommenden neun Jahren mehr als 44.000 zusätzliche Pflegekräfte gebraucht.

Doch welche Blüten der Mangel mittlerweile treiben kann, ist für viele Menschen zwischen Elbe und Oder besorgniserregend. Aktuell genügt ein Blick in ein Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Bernau (Barnim). Aufgrund massiver Engpässe bei Pflegekräften hat die Heimleitung seinen Bewohnern nahegelegt, sich zuhause von Angehörigen betreuen zu lassen oder in ein anderes Heim zu wechseln.

Heimleiterin krank - angespannte Personallage geriet außer Kontrolle

mitEs war ein Schock für viele der 60 Bewohner des Bernauer AWO-Seniorenwohnheims "Am Weinberg". Sie erhielten Ende vergangener Woche die Mitteilung, dass eine Pflege in vollem Umfang nicht mehr sichergestellt werden kann. Die Personallage in der Einrichtung sei ohnehin schon sehr angespannt gewesen und dann habe sich auch noch die bisherige Heimleiterin abgemeldet, sagt AWO-Landesgeschäftsführerin Anne Baaske dem rbb.

"Die Kollegin ist ganz akut gesundheitlich ausgefallen und an so einer Stelle, wo die Leitung sozusagen auch nicht mehr da ist, bricht so ein System auch ganz schnell mal zusammen", sagt Baaske. Bewohner mussten in andere Heime umziehen. Die Mutter von Inis Buhrow wurde nach Eberswalde gebracht. Sie als Angehörige erfuhr dies erst im Nachhinein, zu ihrem völligen Unverständnis, wie sie sagt.

15 Bewohner in andere Heime verlegt

AWO-Landesgeschäftsführerin Baaske sprach jedoch von einer schwierigen Situation, aber auch von einem guten Zusammenwirken in der Krise. "Von den Bewohnern sind schon 15 am Freitag in andere Einrichtungen verlegt worden. Die waren natürlich zum Teil ganz verunsichert, zum Teil verängstigt", erklärte sie. Aber auch die Arbeitskräfte, die da vor Ort gewesen seien, hätten ihren Worten nach ganz ordentlich unterstützt, "so dass wir Freitagabend sagen konnten, die Situation hat sich ein wenig beruhigt. Und am Samstag ist dann alles in die Beruhigung gegangen", so Baaske weiter.

Eine Komplettschließung, über die zwischenzeitlich nachgedacht wurde, ist inzwischen vom Tisch. Das Heim und auch die Bernauer Stadtverwaltung können aufatmen. Die Entwicklung in der Einrichtung "Am Weinberg" sieht Bürgermeister André Stahl (Linke) mit Sorge. "Wir haben uns mit dem Heim in Verbindung gesetzt und natürlich unsere Hilfe angeboten – nicht zuletzt unser städtisches Pflegeheim. Wir hoffen natürlich, dass sich die Situation dort kurzfristig konsolidiert und man dort die Personalprobleme in den Griff bekommt", erklärt Stahl gegenüber dem rbb.

Kaum neue Pflegekräfte auf dem Markt

Nach Baaskes Angaben werde alles getan, dass sämtliche Bewohner wieder schnellstmöglich zurückkehren können. Aber obwohl die Einrichtung nach Tarif des Öffentlichen Dienstes zahle, sei der Markt an Pflegemitarbeitern vor allem im Berliner Speckgürtel praktisch leergefegt. "Jetzt sind praktisch alle Knöpfe vom Hemd abgesprungen und wir konnten da nicht mehr lösen, als wir tatsächlich jetzt in der Akutsituation im Umgang gelöst haben", sagte Baaske.

Bleibt der Mangel an Pflegekräften so prekär, könnten weitere Heimbetreiber gezwungen sein, über Heimschließungen nachzudenken. Im Seniorenheim "Am Weinberg" wolle sich die AWO jedenfalls darum bemühen, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von anderen Einrichtungen die Lage zu stabilisieren.