Tourismus im Nachbarland - Die polnische Wildnis lädt zum Campen ein

Polen hat hunderte Waldgebiete zum Wildcampen freigegeben. Ein Naturgebiet in der Nähe von Frankfurt (Oder) ist besonders beliebt. Aktuell arbeiten die Behörden an einer englischsprachigen Webseite, um noch mehr westliche Touristen anzulocken.

In der Nähe von Ośno Lubuskie, nur 25 Minuten Autofahrt von Frankfurt (Oder) entfernt, wartet die polnische Wildnis. Der Campingplatz, an einem malerischen Waldsee gelegen, zieht viele Gäste an. Danuta Kuśnierz ist gerade mit ihrer Familie campen, sie schätzt die Badestelle und den höflichen Umgang der Camper untereinander. Die polnischen Wälder sind zu 80 Prozent Staatseigentum und werden von einer zentralen Behörde verwaltet. Insgesamt handelt es sich dabei um ein Viertel der Gesamtfläche Polens. Seit zwei Jahren gibt es ein neues Programm, das zum Wildcampen einlädt: "Übernachte im Wald!" Die Übernachtung ist kostenlos, jedoch auch mit Regeln verbunden: Eine Übernachtung ist nur an maximal zwei aufeinander folgenden Tagen am selben Ort möglich und das unter einer Plane, in einer Hängematte oder im Zelt.

Deutsche von dem Angebot angezogen

Unter den Gästen dominiert die Einwohnerschaft der nahgelegenen Städte wie Kotrzyń und Słubice. Aber auch Gäste aus Deutschland oder den Niederlanden lassen sich hier blicken. Mitten im Wald, fernab von städtischem Trubel lässt sich das Leben beim Angeln und Schwimmen genießen. Und das Ganze vollkommen kostenfrei. Größere Gruppen ab neun Menschen oder längere Aufenthalte sollten vorher bei der Behörde per E-Mail gemeldet werden. Seit dem 1. Mai hat Polen das Wildcampen in mehr Waldgebieten erlaubt. Die Entscheidung der Staatsforstbetriebe ist das Ergebnis eines Pilotprojekts aus dem vergangenen Jahr. Damals war Corona-bedingt das Interesse am Urlaub in freier Natur stark gestiegen. Mit dem Projekt stehen insgesamt mehr als 600.000 Hektar in 425 Waldgebieten zur Verfügung. Bisher gab es 46 Gebiete, die zum Zelten freigegeben waren. Die polnischen Behörden haben die Gebiete online auf einer Karte ausgewiesen [zanocujwlesie.lasy.gov.pl].

Informationen für Touristen werden international

Die Forstbehörde sorgt für ein Mindestmaß an Infrastruktur, wie zum Beispiel Toiletten oder speziell und sicher eingerichteten Feuerstellen. Doch wer mehr Wildnis und Einsamkeit möchte, dem steht es frei, tiefer in den Wald einzutauchen. Die Wildcamper dürfen keinen Müll oder andere Spuren hinterlassen. Auch gibt es in den polnischen Wäldern weiterhin ausgewiesene Zonen, die nicht betreten werden dürfen. Robert Malina vom Forstamt Ośno Lubuskie sagt, dass sie zurzeit daran arbeiten, eine englischsprachige Version der Website zu entwickeln. Dann ist es auch ohne polnische Sprachkenntnise möglich, Informationen zu erhalten und den Aufenthalt über ein Onlineformular anzumelden. Bis mindestens 31. August müssen Menschen bei der Einreise nach Polen einen negativen Corona-Test auf Englisch oder Polnisch vorzeigen können, der nicht älter als 48 Stunden ist. Andernfalls gilt weiterhin eine zehntägige Quarantänepflicht. Hiervon ausgenommen sind Menschen, die bereits vollständig geimpft sind, Genesene und Grenzpendler.

