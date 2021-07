noki Brb Montag, 26.07.2021 | 15:00 Uhr

Brandenburg das Bundesland mit den meisten Seen in Deutschland und es gibt nur ein Freibad mit Lift ! Die deutschen Krankenkassen geben jährlich 400 (man kann es kaum glauben) Millionen € für Zuckerkügelchen und Co aus ! In Brandenburg gibt es ungefähr 250 Einkommensmillionäre ! Mehrkosten BER (nur ein Projekt von vielen in Dl) mindestens 4 Milliarden € ! Steuerhinterziehung deutschlandweit jährlich ca 125 Milliarden € ! Wir haben das Jahr 2021 und eine Privatinitiative geht/ muß betteln für 44000 € !..... man kann gar nicht soviel essen wie man .....



Ps: Klima und Energiewende : zu teuer kein Geld = stimmt nicht

Hochwasserschutz und Waldbrandbekämfung : zu teuer kein Geld = stimmt nicht

Kinderbetreung in Krippe Kindergarten Schule und Uni Qualitativ uns Quantitiv in allen Bereichen : zu teuer kein Geld ................



14. August im Strandbad Stienitzsee "Beach & Cars" "Respekt statt Mitleid"

warum weil es richtig ist