Im Eberswalder Verein Patenschaftsnetzwerk sind Bundeswehrsoldaten orgainsiert, die mit Ortskräften in Afghanistan gearbeitet haben. Sven Fiedler ist einer von ihnen. Er und andere sehen ihre ehemaligen Kollegen im Land in höchster Lebensgefahr.

Sven Fiedler: Mir persönlich geht es sehr schlecht damit. Wir haben seit Wochen versucht, diesen Leuten die Ausreise zu ermöglichen. Damit haben wir die Hoffnung der Menschen geweckt, weil wir immer wieder gesagt haben, schickt uns eure Daten. Wir leiten sie weiter. Und passiert ist nichts. Am Ende muss es sich in unseren Augen die gesamte Bundesregierung auf die Fahnen schreiben. Auch die Kanzlerin hätte was machen können. Wir haben alle angeschrieben. Wir haben bei allen versucht, Unterstützung für die Ortskräfte zu finden. Es hat sich niemand bei uns gemeldet.

rbb|24: Sie waren 2019 selbst in Afghanistan im Einsatz. Wie geht es Ihnen damit, dass die Evakuierung der Ortskräfte so schleppend anläuft?

Es gibt 3.000 antragsberechtigte Menschen in Afghanistan, die wir hätten retten können, wenn Deutschland gewollt hätte, aber zurückgelassen haben. Dazu kommen noch einmal 4.000, die nicht antragsberechtigt sind, weil sie vor 2019 fürs Auswärtige Amt oder für deutsche Firmen vor Ort in Afghanistan gearbeitet haben und über keinen Arbeitsvertrag des Bundesverteidigungsministeriums verfügten. Dazu kommen noch Ortskräfte von Nichtregierungs-Organisationen.

Waren Sie vom schnellen Abzug der internationalen Truppen und der schnellen Machtübernahme der Taliban überrascht?

Dass das Land in so einer extremen Geschwindigkeit kollabieren würde, konnte beim Truppenabzug niemand absehen. Das hat keiner erwartet. Nichtsdestotrotz hätte man spätestens im Juli, als 30 bis 40 Prozent des Landes in wenigen Tagen unter die Kontrolle der Taliban fielen, absehen müssen, dass Kabul spätestens im August fällt. Das ist das, was uns so ärgert, weil wir immer wieder darauf hingewiesen haben.