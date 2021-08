Nach dem Fund weiterer an der Afrikanischen Schweinepest (ASP) verendeter Tiere wurde bei Sieversdorf in der Gemeinde Jacobsdorf (Oder-Spree) ein weiteres ASP-Kerngebiet ausgerufen. Außerhalb geschlossener Ortschaften dürfen Wald- und Feldareale nicht mehr betreten werden. Und auch weiter südlich im Spreetal bei Beeskow wurden weitere tote Tiere gefunden. Ganz in der Nähe ist das Gut Hirschaue, das unter freiem Himmel seltene Sattelschweine aufzieht und vermarktet. Nun soll der Betrieb Ställe für die Schweine bauen - fordert das Veterinäramt.

Guts-Geschäftsführer Henrik Staar versteht die Welt nicht mehr. Hinter vier Zäunen versteckt, in der Mitte des 200 Hektar großen Areals, hat er seine Schweine-Koppel eingerichtet. Rundherum grasen Hirsche und Damwild. Seit März funktioniert das so, mit Ausnahmegenehmigung des Kreises Oder-Spree. Doch nun sollen seine Schweine eingestallt werden. Sein komplettes ökologisches Betriebskonzept stehe damit vor dem Aus, sagt er. "Wir haben über Jahrzehnte jetzt schon eine funktionierende Direktvermarktung aufgebaut und dieses funktionierende Konzept wird jetzt dem System des export-orientierten Schweinemarktes geopfert. Das ist mein Eindruck", erklärt Staar am Montag gegenüber dem rbb.

"Das Risiko eines Eintrages dann in eine Freilandhaltung ist ungleich höher als in ein Stallsystem", sagt Senger. "Und wenn wir sogar solche Einträge in so kleine Stallhaltungen haben, wie es in den Nachbarkreisen passiert ist, dann ist das Risiko in der Freilandhaltung nun ungleich höher." Sie setze das Risiko um 20 bis 30 Prozent höher an. "Und dann muss der Tierhalter die Verantwortung auch wahrnehmen, dieses Risiko zu minimieren", verlangt die Amtstierärztin.