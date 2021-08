Marcel Berlin Mittwoch, 11.08.2021 | 15:30 Uhr

Heiligt der Zweck auch in diesem Fall die Mittel? Der NABU läuft Sturm wegen Vögeln die an Glasfassaden sterben und seit Jahren ist bekannt, dass die Lichtverschmutzung aktiv das Insektensterben fördert. Glaubt ernsthaft jemand in Frankfurt, dass Touristen wegen einer farbig angeleuchteten Brücke in die Stadt kommen? Symbolpolitik hoch Zehn. Unter der schönen Oberfläche liegt zwischen Frankfurt und Slubice ein riesiger Graben in den Köpfen der Menschen. Eine Straßenbahnlinie hat es nie über die Brücke geschafft und scheiterte am Widerstand der „europäischen“ Bewohner. Ein wenig buntes Licht wird da auch nichts ändern.

Es geht uns noch zu gut, wenn wir für solche Projekte Geld aus dem Fenster werfen können.