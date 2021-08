Ein Zwischenbericht bescheinigt große Gefahr für Leib und Leben an den Ufern des Helensees. In dem ehemaligen und gefluteten Tagebau könnte der Sand an den Uferböschungen abrutschen. Erste Perspektiven zur Öffnung sind düster. Von Tony Schönberg

Untersuchungen von Sachverständigen hätten ergeben, dass in den Uferbereichen weiterhin Gefahren bestehen, heißt es in dem Zwischenbericht. Die Ufer müssten nun aufwendig saniert werden. "Die Lage ist dramatisch", sagte Uwe Sell vom Landesbergamt. "Es hat sich bestätigt, was wir befürchtet hatten: dass dieser See gefährlich ist", sagte er. "Auch Nord- und Westufer müssen dauerhaft gesperrt bleiben und saniert werden." Denn auch von diesen Uferbereichen gingen insbesondere im Strandbereich Gefahren aus, die im schlimmsten Fall "Gefahren für Leib und Leben" seien.

Der Helenesee bei Frankfurt (Oder) bleibt möglicherweise jahrelang gesperrt. Nach Erdrutschen im März in dem ehemaligen und gefluteten Tagebau-Loch waren die Badestrände am West- und Nordufer gesperrt worden. Jetzt ergeben die Untersuchungen des Landesbergamtes: Der See muss geotechnisch saniert werden, sonst können weitere Strand-Abschnitte abrutschen. Dies geht aus dem ersten Zwischenbericht zu den Erdrutschen hervor.

Hintergrund seien die Sandmassen, die Anfang der 70er Jahren für die touristische Nutzung auf den gewachsenen Bereich aufgekippt worden waren, sagte Uwe Sell vom Landesbergamt. "Diese Sandmassen sind sehr locker gelagert, und wenn sie sich mit Wasser sättigen, neigen die Flächen zu einer Verflüssigung", sagte er. In Kombination mit den sehr steilen Unterwasser-Böschungen könnte es dazu kommen, dass Menschen bei solchen Verflüssigungen vom Ufer in den See hineingerissen werden.

Spaziergänge um den See und an der Promenade sind weiter möglich, auch Gastronomie und Campingplatz haben geöffnet. Nur Wasser und Strand sind tabu. Laut Frankfurter Oberbürgermeister René Wilke (Linke) soll es für die Pächter am See auch Schadensersatz geben. Derzeit seien die Juristen am Verhandlungstisch. Die Sanierungskosten und die Entschädigungen für die Pächter an der Helene soll das Landesbergamt tragen. Auch die Finanzierung der jetzigen Untersuchungen soll das Bergamt übernehmen.

Der Helenesee war kurz vor Pfingsten aus Sicherheitsgründen gesperrt worden. Anfang März wurden am Ostufer des Sees massive Rutschungen festgestellt. Mehr zur Lage am Helenesee gibt die Stadt in der kommenden Woche in einer Ausschusssitzung bekannt. Auch die Frage, ob die Stadt noch eigene Sachverständige beauftragt, steht laut Oberbürgermeister Wilke noch im Raum.