Insektensterben - Landnutzung bedroht Heuschreckenart stärker als Klimawandel

dpa/Inci Livia Baez Audio: Antenne Brandenburg | 02.08.2021 | Tony Schönberg | Bild: dpa/Inci Livia Baez

02.08.21 | 13:58 Uhr

Nicht der Klimawandel, sondern das Verschwinden ihrer Lebensräume macht den Gefleckten Schnarrschrecken in Europa den Garaus. Marianna Simões vom Senckenberg Deutschen Entomologischen Institut im brandenburgischen Müncheberg (Märkisch-Oderland) hat mit Kollegen aus Russland und China untersucht, warum diese Heuschreckenart langsam verschwindet. Den Grund dafür sehen die Forschenden in der massiven Änderung der Landnutzung, wie sie im Fachjournal "Biodiversity and Conservation" [www.springer.com] berichteten.

Mensch zerstört Lebensräume

Die bis zu 39 Millimeter großen Heuschrecken (Bryodemella tuberculata) sind nach der Roten Liste für bedrohte Tierarten in Deutschland vom Aussterben bedroht. Das Team hat insgesamt 651 Belege von Exkursionen, aus wissenschaftlichen Sammlungen und aus der Literatur ausgewertet. Dabei verglich es auch die Populationen in Europa mit der in Asien, wo die Bestände recht stabil sind. "Wir wollten verstehen, warum dies so ist und wie wir den europäischen Schnarrschrecken beim Überleben helfen können", sagte die Insektenforscherin.