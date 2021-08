Drei Männer sitzen in einem weißen Seminarraum an großen Tischen. Es ist der letzte von acht Terminen des Vorbereitungskurses der Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU) der Arbeiterwohlfahrt in Fürstenwalde (Oder-Spree). Kursleiter Bernd Kramarczyk teilt einen Fragebogen zum Alkoholkonsum der Teilnehmer aus. Der Test soll zeigen, wie gründlich sich die Männer in den letzten Wochen mit ihrem Trinkverhalten auseinandergesetzt haben.

"Das Grundübel ist, dass Sie zum Tag der Trunkenheitsfahrt Trinken und Fahren nicht trennen konnten", bringt der Kursleiter das Problem auf den Punkt. Dass das in Zukunft nie wieder passieren wird, gilt es in der MPU nachzuweisen. Der Schlüssel hierzu sei eine intensive Reflexion über den eigenen Alkohol- und Drogenkonsum, sagt Kramarczyk. "Das fängt an mit der Deliktanalyse: Wie ist es an dem Tag zu der Trunkenheitsfahrt gekommen? Wir gucken uns an, wie sich Alkohol auf den Körper auswirkt. Wir schauen uns die Suchtkarriere der Klienten an. Das heißt, sie bekommen die Hausaufgabe, in Tabellenform aufzuschreiben, wie sich ihr Konsum entwickelt hat", zählt er die Themen des Seminars auf.