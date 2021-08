Prenzlau (Uckermark) - Roboter hilft kranker Schülerin beim Präsenzunterricht aus der Ferne

30.08.21

Die 14-jährige Maggie aus Prenzlau kämpft gegen den Krebs. Therapie und Reha sind im Wechsel zwischen Wohnort und Krankenhaus verbunden. Dennoch kann sie jetzt dank eines Roboters am Schulunterricht teilnehmen. Von Riccardo Wittig



Pünktlich wie in der Schule schlägt Maggie Kamrath in ihrem Kinderzimmer in Prenzlau (Uckermark) ihren Laptop auf. Auf dem Bildschirm sieht sie das geschäftige Treiben ihrer Klasse und kann den Unterricht verfolgen. Doch beim Zusehen allein bleibt es nicht. Klassenlehrerin Antje Müller schaut die 14-Jährige nach einer Aufgabe direkt an und bitte sie, ihre Lösungen vorzulesen. Für die Schülerin gehört das jetzt zum Alltag.

Endlich zurück im Unterricht

Wegen einer Krebserkrankung lernt Maggie von zu Hause aus. An ihrer Stelle drückt ein Roboter für sie die Schulbank. Das Gerät ist knapp 1,50 Meter hoch und besteht aus einer Art Tablet, der mit einer Verbindungsstange auf zwei Rädern durch die Klassenzimmer rollt. Mit dem ist Maggie verbunden und kann so auch den Kontakt zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern halten.



Darüber freut sie sich jeden Morgen. "Ich bin wieder in der Schule und kann meine Freunde wieder sehen und mit ihnen reden." Auch ihre Klassenkameraden sind froh, endlich wieder mehr von Maggie zu haben.

Nach mehreren Operationen, Chemotherapie und durch ein völlig geschwächtes Immunsystem bleibt Maggie der eigene Gang zur Schule verwehrt. Doch mit Hilfe der Technik ist sie trotzdem präsent. Durch eine eingebaute Kamera kann sie den Lernstoff auf der Tafel sehen, dabei Lehrer und Schüler im Blick behalten und sich sogar über ein Mikro einmischen. "Ich steuere ihn vorwärts, rückwärts, rechts und links. So kann ich im ganzen Klassenraum etwas erkennen."

Maggie Kamrath beim Präsenzunterricht zu Hause

Möglich ist so etwa die Teilnahme an den Hauptfächern wie Deutsch, Englisch und Mathe. Denn auch für Maggie ist ein guter Abschluss wichtig. Deshalb gilt es, nicht den Anschluss zu verlieren. Maggies Mutter Severien Kamrath sagt zu der ungewöhnlichen Lösung: "Es ist besser als vorher, wo sie den Lehrstoff in Schriftform bekommen hat und selber abschreiben musste. Es ist super mit dem Roboter."

Motivation und Hilfe in schweren Zeiten

Rund 50 solcher Schulroboter sind derzeit deutschlandweit für erkrankte Schüler im Einsatz. Das Gerät in Prenzlau wurde vom "Verein Kolibr" zur Hilfe krebskranker Kinder bereitgestellt. Mehr als 5.000 Euro kostet das Videosystem. Für Martin Robeck, Schulleiter der Philipp-Hackert-Schule, ist es der erste Schulroboter. Ihm zufolge wirkt sich der Roboter auch positiv auf die Leistung der Neuntklässlerin aus. "Das spüren wir auch im Umgang mit der Schülerin, dass sie da total motiviert ist und freudestrahlend am Unterricht teilnimmt."

Fünf Monate lang war Maggie von Freunden und Schule isoliert. Dank dem Schul-Roboter könne sie jetzt, wie sie sagt, die schwere Zeit besser überstehen. In drei Wochen muss sie wieder zur nächsten Chemotherapie, aber diesmal nicht allein - ihren Schul-Laptop nimmt sie mit in die Klinik. Sendung: Antenne Brandenburg, 30.08.2021, 14:10 Uhr