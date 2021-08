Kriterien nicht erfüllt - Schule in Müncheberg darf nach Absage des Bildungsministerium nicht eröffnen

02.08.21 | 15:53 Uhr

Viele Brandenburger Kinder wissen auch kurz vor dem Start des neuen Schuljahres nicht, wo sie zur Schule gehen werden. Insgesamt 17 neue freie Schulen haben eine Genehmigung beantragt - und bislang nur drei eine Zusage erhalten. Von Michael Lietz

Daja Ziefuß, Chefin des Vereins Lernvielfalt in Märkisch Oderland e.V., ist sauer auf das Brandenburger Bildungsministeriums in Potsdam. Sie habe den Eindruck, dass noch mehr freie Schulen in Brandenburg nicht gewollt sind. Praktisch werde alles getan, dass eine Eröffnung nicht klappt, sagt sie. Das Ministerium habe teilweise fadenscheinige Gründe angeführt, die sich in der Summe sehr viel anhören, "man hätte sie aber letztendlich mit einem einfachen Gespräch aus der Welt räumen können", so Ziefuß.

Seit März hat sich der Verein intensiv auf die Eröffnung der Freien Schule Müncheberg vorbereitet. Er mietete Räume in einer ehemaligen Kita an, stellte Personal ein und baute Räume um. Etwa 18.000 Euro private Mittel haben die Vereinsmitglieder bereits investiert, und es gibt eine Kreditzusage, um die ersten drei Jahre des Schulbetriebes zu finanzieren. Noch wird in den Räumen gewerkelt, dennoch hätte nächsten Montag der Unterricht beginnen können, sagt Daja Ziefuß. "Wir haben eine Küche eingerichtet, es gibt einen Bastelraum, Kuschelecken und den Hauptlehrraum." Dort werde zum Beispiel Mathematik angeboten. Wer möchte, könne daran teilnehmen.

Schule ohne Zensuren und Zwang

Freiwilligkeit ist das Grundprinzip der Freien Demokratischen Schule Müncheberg, erklärt Amaryllis Kowalewski. Die Psychologin hat das pädagogische Konzept mit erarbeitet. "Das Besondere soll sein, dass die Kinder ihre Freude am Lernen behalten." Man werde darauf achten, die Neugier der Kinder nicht kaputt zu machen. Sie solle erhalten und ausgebaut werden. Zensuren gibt es nicht, auch keinen Zwang zum Lernen.

Ministerium sieht Mängel

Die Nachfrage nach einem solchen Angebot scheint auch in Müncheberg und Umgebung groß zu sein. Bei den Drittklässlern habe es Rückstellungen gegeben, so groß sei das Interesse gewesen. Aus dem Plan, im nächsten Monat mit 18 Erst- bis Drittklässlern sowie fünf Vorschulkindern zu starten, wird aller Voraussicht nach aber nichts.



Dem Bildungsministerium soll unter anderem nicht nachgewiesen worden, welche Sporthalle den Kindern zur Verfügung steht. Außerdem habe dem Ministerium die reine Zusage einer Schwimmhalle, dort den Schwimmunterricht durchführen zu können, nicht ausgereicht. "Wir hätten bereits eine Bahn buchen müssen", sagt Daja Ziefuß.

Leere Schule in Müncheberg wartet auch Kinder

Da das Haus jetzt eine Schule und keine Kita mehr ist, bräuchte der Trägerverein eine Umnutzungsgenehmigung. "Die Bestätigung des Landrates, dass die Genehmigung erteilt wird, hat dem Ministerium nicht ausgereicht." Auch habe das Ministerium behauptet, die Schule könne den Fremdsprachenunterricht nicht absichern. Dabei habe man eine Muttersprachlerin eingestellt. Problematisch für das Bildungsministerium sei gewesen, dass sie eine Quereinsteigerin ist und keine Anerkennung habe. "An einer anderen Schule hat sie aber bereits unterrichten dürfen", so Ziefuß.

Müncheberger Schule kein Einzelfall

Ulrike Grönefeld, Sprecherin des Bildungsministeriums, verteidigt die Ablehnung des Münchberger Antrages. "Im Rahmen von Anträgen auf Errichtung von Schulen in freier Trägerschaft müssen sämtliche Genehmigungsvoraussetzungen kumulativ erfüllt werden." Das heißt, wird auch nur eine Voraussetzung nicht erfüllt, folgt prompt die Ablehnung. Offensichtlich ist die Münchberger Entscheidung kein Einzelfall. Nach Angaben des Ministeriums gibt es für dieses Schuljahr 13 Anträge auf Genehmigung zur Errichtung und Betreibung einer Schule in freier Trägerschaft zum Schuljahr 2021/2022. Nur dreien wurden bislang Genehmigungsbescheide erteilt. Das sind laut Bildungsministerium die Montessori Grundschule "Maria Sibylle Merian" in Perleberg (Prignitz), die Freie Waldorfschule Barnim in Eberswalde und die Freie Waldorfschule Zeuthen (Dahme-Spreewald). "Weitere Genehmigungsverfahren befinden sich in der abschließenden Phase", so Ulrike Grönefeld. Einige Antragsteller hätten zudem ihre Anträge zurückgezogen oder auf das folgende Schuljahr verschoben.

Suche nach kurzfristigen Alternativen

Der Müncheberger Verein hat sich nach eigenen Angaben unterdessen entschlossen, gegen den Ablehnungsbescheid zu klagen. Ein Anwalt sei bereits eingeschaltet. Dennoch müssen die betroffenen Eltern für ihre Kinder kurzfristig Ersatz finden. "Wir haben mit unserem Sohn bereits gesprochen", sagt Tim Klotz, der beim Umbau der Schule mithilft. Eine Lösung hätten sie aber noch nicht gefunden. Und Christian Scholle, dessen Sohn in die dritte Klasse kommt, überlegt sogar, ganz wegzuziehen. "Man kann natürlich auch im Ausland zur Schule gehen oder wegziehen", sagt Scholle, "wenn es hier überhaupt nicht gewollt ist, dass man Kindern ein freies und gutes und schönes Lernen in der Kindheit ermöglichen möchte."



Der Müncheberger Verein hofft nun, zumindest mit Hort und Vorschule starten zu dürfen. Eine Entscheidung dazu könnte es am Mittwoch geben.



