Verein von Reichsbürgern unterwandert - Kreative Pläne für Goebbels-Villa sind vom Tisch

25.08.21 | 19:21 Uhr

Ein Verein von Berliner Künstlern und Kreativen wollte auf dem Gelände der Villa Bogensee in Wandlitz ein alternatives Projekt aufbauen - und wurde von Reichsbürgern unterwandert. Was passiert nun mit dem Areal? Von Lucia Heisterkamp

Auf dem Parkplatz vor dem zugewachsenen Gelände der Villa Bogensee hat sich eine Handvoll junger Menschen versammelt. Sie alle waren Mitglieder jenes Vereins, der hier ein alternatives Kunstprojekt aufbauen wollte und von Reichsbürgern unterwandert wurde. Keiner von ihnen wusste, dass Dirk Schneider, Hauptinitiator des Projekts, im Auftrag des selbsternannten "Königs" Peter Fitzek handelte, einer der bekanntesten Figuren aus der Reichsbürgerszene, der vom Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt beobachtet wird. Das Nachrichtenportal T-Online hatte die Unterwanderung vor kurzem enthüllt.

Felicitas, die ihren Nachnamen nicht nennen will, kennt Schneider sogar noch aus ihrer Zeit in der linken Szene in Dresden. "Ich habe Dirk Schneider damals über Dresden-Nazifrei kennen gelernt. Ich habe ihn als äußerst engagiert im linken Spektrum wahrgenommen. Von daher kam ich nie auf die Idee, dass er irgendetwas mit dem rechten Spektrum zu tun hat", sagt sie gegenüber dem rbb.

Der Traum vom Königreich Deutschland

Auch anderen Mitgliedern ist offenbar nicht aufgefallen, dass Schneider eigentlich im Auftrag der Reichsbürgerszene agierte. Deren Mitglieder lehnen die Bundesrepublik Deutschland ab und wollen einen eigenen Staat aufbauen: das Königreich Deutschland. Dafür suchte Schneider nach Territorium, und fand die ehemalige Villa des NS-Propagandaministers Goebbels in Wandlitz, die dem Land Berlin gehört und seit Jahren leer steht. Im Frühjahr 2020 begann Schneider, zahlreiche Berliner Künstler und Kreative für die Idee zu gewinnen, auf dem Areal ein Kreativzentrum mit Ateliers und Seminarräumen aufzubauen. Der Verein "Leben und Kreativ Campus (LKC) Bogensee" wurde gegründet. Nun zeigt sich: Drei von sieben Mitgliedern waren Reichsbürger.

Verhandlungen hat es nie gegeben

Früh behauptete Schneider, bereits in Verhandlungen mit der Eigentümerin der Villa, der landeseigenen Berliner Immobilienagentur (BIM), zu stehen. Doch solche Verhandlungen habe es nie gegeben, sagt Johanna Steinke, Sprecherin der BIM. "Es gab ein Treffen letzten Herbst, weil wir aus der Presse erfahren hatten, dass der Verein in der Lokalpolitik über seine Projekte spricht. Von denen ist niemand auf uns zugekommen. Wir haben dann den Verein eingeladen, uns das Konzept vorzustellen."

Zum Gespräch seien Dirk Schneider und der Vereinsvorsitzende Armin Beutel erschienen, der offenbar erst nach den Enthüllungen von Schneiders rechtsextremer Gesinnung erfahren hat. "Schneider konnte uns aber nicht erklären, wie er das Projekt finanzieren will", so Steinke. Vielmehr habe er behauptet, mit Kooperationspartnern in Kontakt zu stehen, die den Verein angeblich in Millionenhöhe unterstützen wollten. "Wir haben diese vermeintlichen Kooperationspartner dann nach dem Treffen angerufen und festgestellt, dass das gar nicht stimmt. Aber dass man wiederum diesen Partnern erzählt hat, dass man mit uns schon kurz vor einem Pachtvertrag steht, was ja nun absolut nicht der Fall war. Damit war der Verein für uns kein Gesprächspartner mehr."

Schneider soll ausgeschlossen werden

Die Berliner und Künstler, die in Wandlitz ihre Idee eines alternativen Aussteigerprojekts verwirklichen wollten, stehen jetzt vor einem Scherbenhaufen. Der Vereinsvorsitzende Armin Beutel hat die drei Reichsbürger per Unterlassungsanordnung zum Austritt aufgefordert. Zwei Mitglieder sind dem nachgekommen, Schneider hat hingegen nicht reagiert. Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung nächste Woche soll er wegen vereinsschädigendem Verhalten ausgeschlossen werden. Der Verein will aber grundsätzlich an den Plänen für das Kreativprojekt am Bogensee festhalten und seine Pläne überarbeiten. "Wie genau das aussieht, wissen wir noch nicht", sagt Gründungsmitglied Lorin Brenig. "Aber wir glauben noch an unsere Vision von diesem Gelände, dass es eben nicht einfach verfallen oder abgerissen werden soll, sondern dass es neu belebt werden kann."

Johanna Steinke von der BIM kann sich eine weitere Zusammenarbeit mit dem Verein hingegen kaum vorstellen. "Da ist einfach keine Vertrauensbasis da", sagt sie gegenüber dem rbb. Es sollen nun Gespräche mit der Gemeinde Wandlitz und den Denkmalschutzbehörden geführt werden, um eine Lösung für die ehemalige Goebbels-Villa zu finden. Auszuschließen sei nicht, so Steinke, dass sie am Ende abgerissen wird.