09.08.21 | 14:19 Uhr

Bunte Farben, glatte Gesichter und prägnante Sprüche: in Brandenburg hängen die Parteien ihre Wahlplakate auf. Während vielerorts jeder Zentimeter Laterne für Plakate genutzt wird, bleiben in Heckelberg-Brunow die Pfosten leer.

In gut eineinhalb Monaten, am 26. September, sind die Deutschen wieder aufgerufen einen neuen Bundestag zu wählen. Die Oderländer sollen dann auch einen Landrat wählen. Bereits jetzt buhlen die Parteien mit Slogans und Standpunkten in Kurzform um die Gunst der Wählerinnen und Wähler. So tauchen sie wieder überall auf - die Wahlplakate. Auf dem Weg zum Supermarkt oder in den Fußgängerzonen leuchten sie von den Straßenlaternen. Ein Entkommen scheint fast unmöglich. Aber nur fast. In Heckelberg-Brunow im Landkreis Märkisch-Oderland ist die Wahlwerbung verboten.

Freie Sicht im Wahlkampf aus Sicherheitsgründen

So wirken in der knapp 700-Seelen zählenden Gemeinde abends nicht nur die Straßen, sondern auch die Laternen derzeit seltsam leer. Alle paar Meter steht eine, aber ohne Wahlplakat. Der Grund dafür ist genauso einfach, wie auch ungewöhnlich. Bürgermeister Heiko Liebig erklärt: "Da wir aus Kostengründen nachts die Straßenbeleuchtung abschalten, werden die Laternen mit einer roten Banderole als Verkehrszeichen genutzt. Und an Verkehrszeichen darf keine Plakatierung stattfinden."

Leere Laternen in Heckelberg-Brunow

So der gesetzliche Rahmen. Wer trotzdem plakatiert, müsse die Pappen deshalb wieder abnehmen. Teilweise sei das auch schon passiert. Ist also in Heckelberg-Brunow gar keine Wahlwerbung möglich? So ganz stimmt das nicht, denn die Parteien können ihre Plakate auf ausgewiesenen Plätzen aufstellen - und das auch kostenlos. Ob die Botschaften der Politik trotzdem bei den geneigten Wählerinnen und Wählern ankommt, sei egal, sagt Bürgermeister Liebig. "Wir werden ja sehen, ob das einer macht und etwas hinstellt. Und wenn sie das nicht machen, sind wir es denen auch nicht wert, dass sie bei uns werben."

Chancengleichheit für David und Goliath

Empörung kommt daher von den Parteien. Denn Aufsteller für Plakate anzuschaffen, kostet im Vergleich zu den meist kostenlosen Straßenlaternen natürlich Geld. Knut Koall von der verhältnismäßig kleinen politischen Vereinigung BVB/Freie Wähler hat Sorge: "Das wird für uns natürlich in den Ortslagen, wo solche Entscheidungen getroffen wurden, schwierig mit den etablierten Parteien mitzuhalten."

Ähnlich wie in Heckelberg-Brunow war die Situation vor einigen Jahren auch im gut 45 Kilometer entfernten Letschin (Märkisch-Oderland). Dort gab es bis 2019 Wahlwerbung nur gegen Geld. Zuvor verhing die Gemeinde Sondernutzungsgebühren für die Plakatierung im Wahlkampf. Nach Protesten einiger Abgeordneter, änderte der Brandenburger Landtag die gesetzliche Grundlage, um für Kandidatinnen und Kandidaten gleiche Chancen zu gewährleisten. Somit kann dort wieder gebührenfrei geworben werden. Im Fall von Heckelberg-Brunow wollen die BVB Freien Wähler jetzt ebenfalls rechtliche Schritte prüfen.

Kein Rascheln im Schilder-Wald

Eine Anwohnerin freut sich, nicht in einem überbordenden Schilderwald leben zu müssen. "Es stört mich tatsächlich optisch mehr, wenn man durch die Gegend fährt und alles vollgeflastert ist." Zudem spare das Verbot in ihrer Gemeinde Müll und die mühsame Entsorgung nach der Wahl. "Wenn die Parteien dafür nicht bezahlen wollen, dann hängen eben keine", meint ein anderer Passant. Mehr Informationen zu den Programmen seien durch die kurzen Satzfetzen oft eh nicht zu bekommen.

