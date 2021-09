Afrikanische Schweinepest - Bauernpräsident Wendorff beklagt unnötige Stigmatisierung von Schweinehaltern

Soeren Stache/dpa Audio: Antenne Brandenburg | 29.09.2021 | Henrik Wendorff | Bild: Soeren Stache/dpa

29.09.21 | 18:16 Uhr

Schweinehaltern an Oder und Neiße geht es schlecht. Die Afrikanische Schweinepest habe den Absatzmarkt für Betriebe aus Restriktionsgebieten förmlich zum Erliegen gebracht, beklagt Bauernpräsident Wendorff. Ein Drittel habe bereits aufgegeben.

Der Präsident des Landesbauernverbands Henrik Wendorff hat vor den Folgen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) für Tierzüchter und -halter gewarnt. Es gebe praktisch keine Zukunftsperspektiven mehr. "Wir haben eine sehr angespannte Situation auf dem Schweinemarkt", so Wendorff. Es gebe nur noch eine ganz geringe Anzahl von Absatzmöglichkeiten. Deutschlandweit dürften laut Wendorff nur noch zwei Schlachthöfe, Schweine von Haltern aus den ASP-Gebieten abnehmen. "Und diese beiden Betriebe aus Schleswig-Holsten und Sachsen sind wegen des enormen Angebots völlig überlastet, kaufen kaum weitere Tiere an", klagte der Bauernpräsident. Das sei ein Desaster. Das Verwertungsverbot müsse gekippt werden, verlangte er.

Tiere ständig getestet

"Dort, wo der Ausbruch der ASP auch in den Hausschweinbeständen war, haben wir überhaupt keine Chance, Tiere noch zu verkaufen, die dort noch in den Ställen stehen", unterstrich Wendorff, der selbst in Märkisch-Oderland einen landwirtschaftlichen Betrieb leitet. "Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen haben die Betriebe überhaupt keine Zukunft mehr", unterstrich er am Rande einer Info-Veranstaltung seines Verbands in der Heimvolkshochschule Seddiner See (Potsdam -Mittelmark).

"Seit langer Zeit müssen alle Tiere durchgehend auf ASP getestet werden. Da macht ein Vermarktungsverbot überhaupt keinen Sinn mehr. Hier werden Schweinehalter in ASP-Gebieten unnötig stigmatisiert, die dadurch ihre Existenz verlieren", fügte er hinzu.

Nur noch 20 Betriebe entlang von Oder und Neiße

"Ein Drittel der Schweinehalter in den ASP-Gebieten hat bereits aufgegeben oder seine Bestände deutlich reduziert“, so Wendorff weiter. Entlang der Brandenburger Grenze nach Polen gibt es demnach nur noch 20 aktive Betriebe. "Wir hoffen, dass es in Berlin so schnell wie möglich zu einer Regierungsbildung kommt, damit wir für all diese Themen ein handlungsfähiges Agrarministerium bekommen", betonte der Brandenburger Bauernpräsident.

Land setzte bislang 40 Millionen Euro ein

Ein Jahr nach dem ersten amtlich bestätigten ASP-Fall in Deutschland in Brandenburg lässt aus Sicht von Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) der Seuchendruck aus Richtung Polen nicht nach. Knapp 1.000 Kilometer Zaun seien in den vergangenen zwölf Monaten entlang der deutsch-polnischen Grenze und der Kerngebiete in Brandenburg zum Schutz vor Einschleppung der ASP gebaut worden. Bislang setzte das Land rund 40 Millionen Euro an Landesmitteln im Kampf gegen die für Wild- und Hausschweine tödliche Seuche ein.

Landwirte fordern vom Bund Hilfsprogramme

Nonnemacher hatte an den Bund appelliert, die Unterstützung der Schweinehalter in der ASP-Region nicht allein den Bundesländern an der Grenze zu Polen zu überlassen. Der Brandenburger Landesbauernverband hatte zuvor ebenfalls den Bund aufgefordert, dringend ein Hilfsprogramm für Schweinehalter in den betroffenen Gebieten aufzulegen. Verluste aufgrund behördlicher Anordnungen müssten ausgeglichen werden sowie die Förderung vorübergehend stillgelegter Betriebe, erklärte der Verband.

In Brandenburg wurden seit dem 10. Septembern 2020 bei rund 1650 Wildschwein-Kadavern die ASP nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts amtlich bestätigt (Stand: 27. August). Das erste infizierte Wildschwein wurde im Landkreis Spree-Neiße entdeckt. Ein Spaziergänger fand den Kadaver sieben Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt. Mitte Juli griff die ASP erstmals in Deutschland auf Hausschweine in Nutzbeständen über - wieder in Brandenburg. Labore hatten das Virus bei einem Bio-Betrieb mit 300 Tieren in Spree-Neiße sowie bei einem Kleinsthalter mit zwei Tieren in Märkisch-Oderland nachgewiesen. Sämtliche Tiere in den beiden Beständen wurden getötet.