Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich bei einem Besuch in Templin dazu bekannt, wie sehr ihr Herz an ihrer Heimatstadt in der Uckermark hängt. "Es wird immer so bleiben, hier komme ich her, hier sind meine Wurzeln und sie werden hier auch immer sein", sagte die CDU-Politikerin am Freitag bei einer Zeremonie in der Kleinstadt rund 100 Kilometer nördlich von Berlin.