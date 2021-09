Seit Montag findet an einer Grundschule in Eberswalde (Barnim) wegen zu niedriger Temperaturen in den Kassenräumen kein Unterricht statt. Die Werte lägen nach Angaben der Eberswalder Stadtverwaltung unter der 18-Grad-Celsius-Marke. Damit sei ein Unterricht nicht mehr möglich, hieß es.

Hintergrund für diese Bedingungen sei eine fehlende Heizungsanlage in dem Schulgebäude. Eine moderne Heizung auf Holzpellets-Basis soll erst in den Herbstferien, Mitte Oktober, komplett installiert sein. Darüber hatte die Schulleitung per Mail auch die zuständigen Elternsprecher informiert.