In der PCK-Raffinerie in Schwedt ist am Mittwochvormittag komplett der Strom ausgefallen. Dunkle Wolken bildeten sich über der Stadt. Für die Bevölkerung besteht keine akute Gefahr, die Sicherheitssysteme des Kraftwerks laufen.

Ein Stromausfall hat am Mittwoch die PCK-Raffinerie in Schwedt (Uckermark) lahmgelegt. Auslöser der Störung sei ein Stromausfall im Landesnetz am Vormittag gewesen, sagte PCK-Sprecherin Viola Brocker gegenüber dem rbb. In der Folge sei es zu einem Komplettausfall in dem Erdölverabeitungswerk gekommen.

Derzeit würden nur sicherheitsrelevante Anlagen unter Batteriebetrieb laufen. Die Prozess-Anlagen der Raffinerie stünden still. Auch über die Stadtgrenzen hinaus, bishin nach Angermünde habe es Stomausfälle gegeben, so Brocker.