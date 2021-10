Alternative Szene Berlins zieht es in den Barnim - Wie Eberswalde zum zweiten Kreuzberg wird

rbb Audio: Antenne Brandenburg | 04.10.2021 | Helge Oelert | Bild: rbb

04.10.21 | 15:46 Uhr

Zu viel und teuer: Viele junge Unternehmer entfliehen den Berliner Kiezen und suchen ihr Glück im Speckgürtel. Besonders attraktiv scheint da Eberswalde im Barnim. Dort locken niedrige Mieten, reichlich Wohnraum und junges Publikum mit ihren Potentialen. Von Helge Oelert



Milena Glimbovski ist so etwas wie der Star der Alternativszene in Berlin-Kreuzberg. Mit ihrem Unverpackt-Laden gilt die 31-Jährige als Initialzünderin der Zero-Waste-Bewegung in Deutschland, ist 2018 Unternehmerin des Jahres geworden. Sogar amerikanische und britische Zeitungen berichten über die junge Unternehmerin. Doch Mitte August hat sie privat den Berliner Szene-Kiez verlassen und ist nach Eberswalde in den Barnim gezogen. Ihr Kommentar: "Ich habe manchmal das Gefühl, das ist wie ein zweites Kreuzberg."

rbb/Siebert 2 min Wohnungssuche zum Semesterstart - Warum ein junger Student gerade im Flur wohnt Im Wintersemester können Studierende endlich wieder in die Unis und sitzen nicht nur zuhause am Computer. Jetzt quält viele die Sorge: Wo soll ich eigentlich wohnen? Wolf Siebert hat einen Studenten bei der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung begleitet.

Kein Entzug vom Berliner Szene-Leben

Klingt erstmal absurd, denn Kreuzberg steht eigentlich für Urbanität und Kiezkultur, während Eberswalde lange als nicht besonders hip unter dem Radar lief. Aber Corona, der Klimawandel und die steigenden Mieten lassen bei vielen Berlinerinnen und Berlinern den Wunsch aufkommen, aus der großen Metropole rauszuziehen. So entstehen auch in Brandenburg vermehrt Zentren der kreativen Alternativszene, die man sonst nur in den Hotspots der Großstädte vermutet hätte. So dann eben in Eberswalde.

Unternehmerin Milena Glimbovski zieht es in den Barnim

Milena Glimbovski ist mit Sohn Karlchen gerade aus dem Kreuzberger Bergmannkiez in den Barnim ausgewandert. Dafür musste sie sich insgesamt zwei Wohnungen ansehen, hat sich für die zweite entschieden und direkt den Zuschlag bekommen. In Eberswalde findet sie, was sie sucht: "Hier gibt es viel Grün und viel Ruhe. Ich fühle mich wie eine Rentnerin, aber das ist genau das, was ich mir gewünscht habe und wo mir Kreuzberg zu viel wurde." Trotz ihres Erfolgs hat sie der alten Heimat Berlin den Rücken gekehrt und schwört auf Eberswalde. Auch hier muss die 31-Jährige auf Cafés, Bioläden und Bäcker nicht verzichten. "Es entspricht nicht dem Bild, welches viele von Brandenburg haben. Es ist modern, freundlich und offen", erzählt sie. Bei einem Mittags-Snack in der Eberswalder Innenstadt ergibt der Zufall, dass am Nachbartisch alte Bekannte sitzen und zum Plausch laden - die Betreiber der Markthalle Neun, ebenfalls eine Institution in Kreuzberg. Sie sind wegen der Menschen, der Aufbruchstimmung und der trotz allem kurzen Fahrzeit nach Berlin in den Barnim gezogen, erzählen sie.



Max Horn/rbb Aus Berlin in den Barnim - Kaffee-Röster expandieren trotz Corona nach Eberswalde Jeanine Bohn und ihr Mann Andreas Kuhn betreiben ein Café mit Rösterei in Berlin. Jetzt wollen die Unternehmer nach Eberswalde (Barnim) expandieren. Ein mutiger Schritt, mitten in der Corona-Krise.

Wie Berlin vor der Gentrifizierung

Tatsächlich sieht Eberswalde an vielen Stellen aus wie die Kulisse für einen Film über das Berlin vor der Gentrifizierung. Junge Menschen können es sich leisten, hier zu wohnen, es gibt Freiräume für Kreativität und auch als Standort für Unternehmen ist die etwas mehr als 42.000 Einwohner zählende Stadt attraktiv. Auch die Kaffee-Rösterei "Firstcrack" hat nach zehn Jahren aus Berlin nach Barnim expandiert - und will den Prenzlauer Berg nun für Eberswalde verlassen. "Es ist eine dynamische Stadt, in der unglaublich viel Bewegung ist", sagt Besitzer Andreas Kuhn. Er sieht vor allem die Nähe zur Hochschule für Nachhaltige Entwicklung und damit die zahlreichen Studierenden als belebendes Element. Deshalb ist er ab Jahresanfang im Rofin Gewerbepark, einem plötzlich sehr angesagten Industriegelände, zu finden, das ähnlich wie früher das RAW in Friedrichshain zum Inkubator für Eberswaldes Szene-Ambitionen wird. Dort gibt es mittlerweile ein Musiklabel, eine Strandbar und eine Boulderhalle.

Töpferin Hanna Lühl sorgt sich um Gentrifizierung

Und Eberswalde will noch mehr: Die Stadt schaltet auf Plakaten und in Zeitschriften gezielt Werbung für Zuzügler. Bis vor kurzem hieß es, die Stadt würde schrumpfen, weil niemand hier wohnen wolle. Doch plötzlich kehrt sich dieser Trend um. Viele Alteingesessene beobachten das mit gemischten Gefühlen. Hanna Lühl, Inhaberin einer Töpferei, sagt: "Es ziehen immer mehr Menschen hierhin. Das ist toll, wie sich das verändert. Aber ich habe Sorge, dass ich keinen Wohnplatz mehr kriege, wenn wir wegen Renovierung aus unserer Wohnung geschmissen werden."

Auch die Betreiberin des Rofin-Gewerbeparks Sarah Polzer-Storek ist sich bewusst, dass die Attraktivität Gefahren birgt. "Man soll dabei nicht die Ur-Eberswalder:in vergessen. Es ist wichtig, dass dieser Mix ausgewogen bleibt." Auf der anderen Seite entsteht durch die Veränderungen laut Unternehmerin Milena Glimbovski gerade eine Aufbruchstimmung. Sie und ihre kleine Familie fühlen sich jedenfalls bereits in Eberswalde heimisch. Nun hofft sie aber, dass die Mieten nicht dieselbe Entwicklung nehmen, wie in den Berliner Szene-Kiezen.

Auf Twitter schiebt Glimbovski kurz darauf nach: "Ich wünscht ich hätte noch die Herausforderungen aufgeführt." Die Stadt komme dem aktuellen Wachstum und Zuzug kaum hinterher, es gebe nur zwei Kinderärzte, keine Kitaplätze und volle Wartelisten - und sie beobachte erste Formen von Gentrifizierung.

Sendung: Antenne Brandenburg, 04.10.2021, 14:10 Uhr