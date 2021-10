Studierende der Europauniversität Viadrina in Frankfurt (Oder) und Einwohner der Stadt haben am Donnerstagabend mit einer Mahnwache auf die Situation von Geflüchteten aufmerksam gemacht, die versuchen, über Belarus und Polen nach Deutschland zu kommen. In Reden auf Deutsch und Polnisch fordern sie Rechte Schutzsuchender ein und demonstrieren gegen die ihrer Ansicht nach menschenunwürdige Grenzpolitik Polens.

Als Zeichen haben die rund 30 Beteiligten ein Banner mit der Aufschrift "Brücken bauen statt Zäune ziehen!" an der Grenzbrücke zur polnischen Nachbarstadt Slubice angebracht. Dort kamen in den letzten Wochen vermehrt Schutzsuchende über die Brücke. "Seit letzter Woche war der Druck so groß und der Ärger angestaut, dass wir dachten, wir müssen grenzüberschreitend ein Zeichen setzen", klärt Hiebel. Dazu habe sich in Frankfurt ein loses Aktionsbündnis gegen Verletzungen von Menschenrechten zusammengefunden. Die derzeitigen Flüchtlingsbewegungen prägten auch das Bild in der Oderstadt, so die Organisatorin.