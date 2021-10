Bundespolizei nimmt in Ostbrandenburg weitere Geflüchtete in Gewahrsam

Die Bundespolizei sucht weiterhin in der Grenzregion verstärkt Geflüchteten, die illegal über Polen nach Deutschland einreisen. Wie eine Sprecherin dem rbb mitteilte, sind am Mittwoch Beamte bei Jacobsdorf (Oder-Spree) in der Nähe von Frankfurt (Oder) im Einsatz.

Seit mehreren Wochen suchen vermehrt Geflüchtete den Weg über Polen nach Deutschland. Die Menschen, die aufgegriffen werden, kommen in der Erstaufnahme in Eisenhüttenstadt unter. Innenminister Stübgen hat das Zeltlager am Mittwoch besucht.

Bereits in der Nacht zu Mittwoch nahmen Bundespolizisten in Küstrin-Kietz (Märkisch-Oderland) erneut zwölf unerlaubt eingereiste Männer aus Syrien in Gewahrsam. Den Schleuser, der sie zuvor über die Grenze brachte, nahmen die Beamten fest.

Gegen 2 Uhr stoppte eine Streife der Bundespolizei den Angaben zufolge ein in Deutschland zugelassenes Mietfahrzeug und kontrollierte den Fahrer am Bahnhof Küstrin-Kietz. Als die Bundespolizisten den Laderaum des Kleintransporters öffnen ließen, kam eine größere Personengruppe zum Vorschein. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich hierbei um zwölf syrische Männer. Dokumente für eine legale Einreise und legalen Aufenthalt in Deutschland konnten sie nicht vorweisen.

Bereits am Montag haben Polizei-Streifen am Ortsausgang in Tantow im Landkreis Uckermark insgesamt 41 unerlaubt eingereiste Personen aus dem Irak in Gewahrsam genommen. Zusammen mit den unerlaubten Grenzübertritten in Frankfurt (Oder) sind seit dem vergangenen Wochenende über 300 Geflüchtete in Brandenburg in Gewahrsam genommen worden. Die Menschen kamen laut Polizei von Belarus über Litauen und Polen.

Die Polizei übergab die bis Dienstag Eingereisten an die zuständige Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree). Dort wurden zusätzlich zu den regulären 3.500 Unterkünften weitere Kapazitäten in Zelten, Containern und an anderen Standorten geschaffen. Der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen (CDU) besuchte die Einrichtung am Mittwoch.