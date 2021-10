Archäologen befassen sich normalerweise mit längst vergangenen Zeiten. Müll-Archäologinnen wie die Prenzlauerin Eva Becker interessieren sich dagegen dafür, was andere gerade weggeworfen haben. Sie will damit auch zum Umweltschutz beitragen.

Verdreckte Straßenränder, überfüllte Müllbehälter, verschmutzte Buswartehäuser – was bei vielen Menschen Abscheu, Ablehnung oder einfach nur Ärger hervorruft, finden sogenannte Müll-Archäologen überaus spannend. Eine von ihnen ist Eva Becker. Sie geht dem Müll wissenschaftlich auf den Grund und teilt ihre Erkenntnisse in einem eigenen Blog mit [muell-archaeologie.de] . Aus ihrer Sicht erzählen die genannten Hinterlassenschaften jede Menge über unsere eigene Lebensweise.

Denn aus dem so störenden Müll, den man in Prenzlau und anderswo finden kann, will sie Rückschlüsse auf soziale und kulturelle Lebensgewohnheiten ziehen. Erkenntnisse dafür sucht sie in allen Ecken der Stadt. Ihre Fundorte dokumentiert sie mit ihrem Handy. Hunderte Bilder füllen bereits ihre Datenbank. Die Ergebnisse und Erkenntnisse teilt sie regelmäßig via Blogeintrag.

"Eigentlich möchte ich jeden damit ansprechen", sagt Becker. Müll-Archäologie bedeute für sie auch immer Umweltschutz. Becker hofft darauf, dass sich Menschen durch ihre Erkenntnisse und Beiträge mit der eigenen Umwelt auseinandersetzen, insbesondere mit Plastik: "Das ist ein Material, das uns die nächsten Tausenden von Jahren beschäftigen wird."