Der Baltische Stör war bisher ein eher seltener Bewohner in Brandenburger Gewässern. Jetzt ist der streng geschützte Fisch wieder da - sein neues Zuhause ist die Oder. 500 junge Baltische Störe sind am Freitag in die Oder entlassen worden. Mit den Tieren, die in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern vermehrt und aufgezogen wurden, soll der Grundstock für eine sich langfristig selbst erhaltende Population in der Oder ausgebaut werden.



Der Stör sei ein lebendes Fossil, das bereits vor über 200 Millionen Jahren existierte, sagte Umweltminister Axel Vogel (Grüne). Noch vor etwa 100 Jahren sei er in der Region heimisch gewesen. Wegen Verschmutzung der Gewässer und Überfischung starben die Wanderfische hier aus.