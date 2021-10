Neue Migrationsroute - Freiwillige versorgen Flüchtlinge an polnisch-belarussischer Grenze mit Hilfsgütern

Die Zahl der illegalen Einreisen nach Deutschland über Belarus steigt weiter an. Zuvor müssen die Flüchtlinge allerdings die Grenze zwischen Belarus und Polen überqueren. Teilweise kampieren sie in Wäldern - Freiwillige versuchen sie mit dem Nötigsten zu versorgen.

Täglich versuchen Flüchtlinge die polnisch – belarussische Grenze zu überqueren. Am Dienstag waren es 424, die der polnische Grenzschutz festgehalten hat. Andere schaffen es rein nach Polen. Die Freiwillige Helferin Agnieszka Chyrc aus Zielona Gora sagt, dass sich viele Flüchtlinge in den Wäldern versteckten. "Sie verstecken sich in den Wäldern, haben Angst da rauszukommen, um nicht nach Belarus zurückgeschickt werden", erzählt sie. Polnische Ärzte und NGO Aktivisten müssten fast schon Untergrundarbeit leisten, um mit ihrer Hilfe an die Migranten zu kommen, so Chyrc. "Die Helfer nutzen sogar Nachtsichtgeräte um Menschen, die sich in den Wäldern verstecken, aufzufinden und so Hilfsgüter liefern zu können."

Hilfs-Rücksäcke und grüne Willkommenssignale

Auch die Lokalbevölkerung unterstützte sie dabei. Manche setzten ein Lichtzeichen an die Geflüchteten, so Chyrc. Wenn in einem Haus grünes Licht leuchte, bedeute dies, dass der Flüchtling in diesem Haus Zuflucht, warmes Essen und Kleidung bekomme.



In Zielona Gora werden von der Caritas Lkws mit Kleidung und Hygieneartikeln vollgeladen und an Polens Ostgrenze gefahren. Sylwia Grzyb koordiniert die Aktion. Sie sagt, dass sie Bewohner mit Rucksäcken ausgestattet hätten mit Erste-Hilfe-Artikeln, warmen Klamotten und Essen. "Sollten sie zufällig einen Flüchtling treffen, sind sie bereit, sich sofort um den zu kümmern", so Grzyb gegenüber dem rbb.



In Westpolen, mehrere hundert Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt, fühle man sich auch verpflichtet, humanitäre Hilfe zu leisten, sagt die Marschallin der Woiwodschaft, Elzbieta Polak. Mit Spendenaktionen wollen sie Geld sammeln, die sie den Gemeinden an der Ostgrenze Polens übergeben. Dies diene dann zur Unterstützung der Flüchtlinge. In den Wäldern wird es immer kälter. Die Hilfsaktionen müssen an Tempo gewinnen – appellieren freiwillige Helfer und Hilfsorganisationen landesweit.



Flüchtlingsheim in der Woiwodschaft Lebus in Polen.

Grenzschutz verhaftet regelmäßig Schleuser

In der Woiwodschaft Lebus leben in den vom Grenzschutz streng überwachten Heimen fast 500 Menschen. Antrag auf Asyl in Polen haben 200 gestellt. Die anderen wollen weiter Richtung Westen. Major Joanna Konieczniak vom Lebuser Grenzschutz sagt auf Anfrage des rbb, dass sie in diesem Monat mehrere Personen, die versuchten die Migranten als Schleuser nach Deutschland zu bringen, festgenommen haben. Sie seien laut Konieczniak georgischer, syrischer, irakischer und ukrainischer Herkunft gewesen.



"Die EU muss sich mit dem Problem befassen"

Die Marschallin der Woiwodschaft Lebus Elzbieta Polak plädiert für eine bessere Zusammenarbeit des deutschen und des polnischen Grenzschutzes. "Unsere Regierungen müssen zusammenarbeiten und ein gemeinsames Vorgehen erarbeiten", sagt sie auf Anfrage des rbb. "Die EU muss sich mit dem Problem befassen und die europäische Grenzschutzagentur Frontex sollte miteinbezogen werden." Verschärfte Grenzkontrollen lehnt sie ab - diese hätten katastrophale Folgen für das Zusammenleben in der Grenzregion. Aufgrund der wirtschaftlichen und sozialen Verflechtungen solle diese Maßnahme nicht in Betracht gezogen werden, so die Marschallin.



Die Situation an der Grenze soll noch diese Woche beim Treffen des polnischen Premierministers und der deutschen Kanzlerin am Rande des EU-Gipfels Thema werden.

