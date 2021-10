Brandenburger Haushaltkürzungen - Templiner Leuchtturm-Projekt für Integration steht vor dem Aus

Die drohenden Einsparungen im Brandenburger Haushalt könnten auch ein Templiner Projekt für Integration zu Fall bringen. Der Träger hat damit seit mehreren Jahren Partizipation für Templiner und Zugewanderte ermöglicht. Doch nun fehlt das Geld. Von Michel Nowak



Die Brandenburgische Landesregierung muss sparen. Zu groß war die Ausgabenlast in den beiden vergangenen Jahren der Corona-Pandemie. Pläne für erste Einschnitte sind bereits seit Vorstellung des Etats Ende September bekannt. Dass die nun aber ausgerechnet bei sozialen Projekten erfolgen sollen, stößt bei den Betroffenen auf Unmut. Denn dort können schon kleinere Summen existenzgefährdend sein. Das gilt auch für den Osten Brandenburgs. Bei einigen Projekten im uckermärkischen Templin soll die Förderung sogar ganz ausgesetzt werden.

Weniger Angebote für Kinder und Integration?

Seit drei Jahren arbeitet Julia Krause beim Templiner Leuchtturm-Projekt der Johanniter. In einem eher kargen Büro entstehen Ideen für Ferien- oder Nachhilfe-Angebote, Frauen-Treffen und für die Integration von Geflüchteten. "Wir haben es geschafft, mit unseren Aktionen seit 2019 über 900 Menschen zu erreichen. Ich habe ein Ehrenamts-Netzwerk aufbauen können, die hier regelmäßig helfen."



Für Hasti und ihren Vater Sanaullah Maqsodi aus Afghanistan ist der Templiner Leuchtturm seit drei Jahren Anlaufstelle. Dort erhalten sie Tipps, Rat und können sich austauschen. Doch das könnte bald vorbei sein. Denn die Finanzierung steht auf der Kippe. "Es gibt zum Beispiel in den Ferien Projekte, und da bin ich auch meistens dabei", sagt Grundschülerin Hasti. "Ich fände es schade, wenn es jetzt nicht mehr da wäre."

"Wir geben in diesem Land Millionen aus für unsinnige Dinge."

Das Leuchtturm-Projekt ist etabliert. Es habe dazu beigetragen, dass Templin bei der Integration Geflüchteter heute gut aufgestellt ist, so die Organisatoren. Die Landesförderung betrug bisher 75.000 Euro jährlich. Wird sie - so wie jetzt geplant - auf null gesetzt, entfällt unter anderem die Stelle von Leiterin Julia Krause. Sie aber koordiniert auch die Arbeit der 20 Ehrenamtlichen, die das Projekt mit Leben füllen. Sabine Drabsch etwa begleitet die neuen Einwohnerinnen und Einwohner regelmäßig in Templin. "Wir geben in diesem Land Millionen aus für unsinnige Dinge. Wir sollten lieber Gelder hier für unsere Arbeit in der Region mit Kindern und Menschen ausgeben."



Nicole Wenzel von den Johannitern und Projektleiterin Julia Krause in Templin

Heftige Kritik am Haushaltsentwurf kommt auch von der Linken. Als damaliger Staatssekretär hatte Andreas Büttner die Förderung des Leuchtturm-Projekts noch mit angeschoben. "Die Finanzministerin und die gesamte Koalition sollten sich ihren Haushalt noch einmal in Ruhe angucken und nicht die Axt an das soziale Brandenburg legen, sondern 51 Millionen Euro streichen, die zur Verlegung eines Bahnhofs für Tesla vorgesehen sind und dafür lieber soziale Projekte weiterfördern." Dort gebe es Spielraum im Haushalt, wo laut Büttner umgeschichtet werden könnte.



Nur noch bis zum Jahresende ist die Finanzierung in Templin gesichert. Danach könnte das Leuchtturm-Projekt Geschichte sein. "Die Netzwerke und diese Verzahnung würden wegbrechen", sagt Leiterin Krause. "Man kann doch keine Integrations-Politik machen ohne die deutsche Gesellschaft als Zielgruppe in den Blick zu nehmen. Und das leisten nur Projekte wie das unsere."



In Templin hoffen sie auf ein Einsehen der Regierungsparteien. Denn, so sagen sie, nur mit wenigstens einer hauptamtlichen Koordinations-Stelle kann die Arbeit fortgesetzt werden.