Vertreter von Bauern- und Jagdverbänden aus Brandenburg und Sachsen haben sich am Mittwoch in Reitwein in Märkisch-Oderland nahe der polnischen Grenze getroffen, um über die drängenden Fragen bei der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) zu sprechen.

Dem Vorsitzenden des Landesbauernverband Brandenburg, Henrik Wendorff, zufolge, ging es bei dem Treffen der Interessensvertreter hauptsächlich darum, wie der Absatz von Schweinehaltern für gesunde Tiere aus der Seuchenregion organisiert werden kann. Dem rbb gegenüber sagte Wendorff: "Aber wir brauchen auch zentrale Regelungen: Förderprogramme für Bauern, die in diesen Regionen wirtschaften, wir brauchen Antworten auf die Fragen, wie sieht die Schweinehaltung der Zukunft in diesen Regionen aus?"

Die Stimmung bei den Schweinehaltern sei auf dem Nullpunkt angekommen, sagte Wendorff. Etwa ein Drittel der Halter hätte angesichts der ASP ihre Produktion aufgegeben. "Die haben gesagt, wir lassen unsere Ställe leer stehen. Die Verluste, die wir mit Schweinehaltung in Restriktionszonen haben, sind größer." Ein weiteres Drittel habe die Bestände reduziert. Grund dafür seien auch geringe Abgabemöglichkeiten an Schlachthöfe.

Seit dem ersten Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest im September 2020 in Sembten (Spree-Neiße) sind in Brandenburg bis Mittwoch insgesamt 2.022 Fälle der Tierseuche vom Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) bestätigt worden. Mit 908 Funden ist der Landkreis Oder-Spree am stärksten betroffen. Nach Angaben des Landesverbraucherschutzministerium wurde im Juli dieses Jahres die ASP erstmals in Hausschweinbeständen festgestellt. Es handelte sich um drei Bestände (zwei Kleinsthaltungen) in den Landkreisen Spree-Neiße und Märkisch-Oderland.



Die Infektion verläuft für Schweine fast immer tödlich. Für den Menschen und andere Haus- und Nutztiere ist die Afrikanische Schweinepest dagegen ungefährlich.

