Barnim ruft zum Gedenken an Amadeu Antonio auf

Do 25.11.21 | 11:52 Uhr

Die Barnimer Kampagne "Light Me Amadeu" ruft ab Donnerstag zu digitalen und dezentralen Gedenkaktionen an die Ermordung von Amadeu Antonio in Eberswalde auf. Er war eines der ersten Opfer rechter Gewalt seit der Wiedervereinigung.

Florian Görner von "Light me Amadeu" sagte gegenüber dem rbb, dass auch digitales Gedenken schön und würdig ist. Letztes Jahr sammelte die Initiative zu dem 30. Gedenktag über 3.000 Posts in den sozialen Medien. "Für uns ist das sehr wichtig. Wir verbinden damit seit einigen Jahren auch immer politische Forderungen, da Alltagsrassismus immer größer wird. Wir möchten das angehen und nachhaltig bekämpfen", so Görner.