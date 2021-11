Lage in der Sperrzone - Migranten durchbrechen Grenze von Belarus nach Polen

10.11.21 | 11:03 Uhr

Tausende Geflüchtete sollen sich Berichten zufolge derzeit in der Grenzregion zwischen Polen und Belarus aufhalten. In der Nacht zu Mittwoch hätten mehrere Gruppen einen Durchbruchversuch unternommen. Derweil bleibt der Umgang mit den Menschen ein Politikum.

Zwei größere Gruppen von Flüchtlingen haben auf ihrem erhofften Weg in die EU einem polnischen Medienbericht zufolge die Grenze von Belarus nach Polen durchbrochen. Mehreren Dutzend Migranten sei es gelungen, Zäune in der Nähe der Dörfer Krynki und Bialowieza zu zerstören und die Grenze zu passieren, berichtete die polnische Nachrichtenagentur PAP am späten Dienstagabend unter Berufung auf den örtlichen Sender Bialystok. Ein Korrespondent der ARD berichtet im Morgenmagazin, dass einmal 80 und einmal 200 Menschen die Grenze durchbrochen hätten. Es soll sich hauptsächlich um Kurden handeln.

Rückführungen, Festnahmen und Schüsse

Die Nachrichtenagentur AFP berichtet am Mittwochmorgen, dass die polnische Polizei nach dem Durchbruch mehr als 50 Migranten nahe der Grenze zu Belarus festgenommen habe. Die Festnahmen seien in den vergangenen 24 Stunden in der Nähe der Ortschaft Bialowieza erfolgt. Mehrere Flüchtlinge hätten sich der Festnahme entzogen, nach ihnen werde nun gesucht.

Einige der Flüchtlinge seien nach Belarus zurückgebracht worden, andere seien auf freien Fuß. Der belarusische Grenzschutz veröffentlichte ARD-Informationen zufolge Bilder von Menschen, die am Kopf und an den Händen bluteten. Zu sehen seien tiefe Schnittwunden in Handflächen, nachdem Menschen versucht hätten, die Stacheldrahtzäune zu überwinden. Sie hätten medizinische Hilfe bekommen, hieß es. Überprüfbar seien die von der autoritär geführten Ex-Sowjetrepublik Nachtaufnahmen aber nicht.

Schüsse abgegeben

Auf der belarussischen Seite befänden sich Hunderte Menschen. Belarussische Sicherheitskräfte haben polnischen Behördenangaben zufolge im Grenzgebiet Schüsse abgegeben, um Migranten einzuschüchtern. Sie sollen den Migranten Angst einjagen, indem sie Schüsse in ihrer Anwesenheit abfeuerten, schrieb das polnische Verteidigungsministerium am Mittwoch bei Twitter und veröffentlichte dazu ein kurzes Video. Auf dem knapp sechs Sekunden langen Clip sind ein Schuss und Schreie von Menschen zu hören. Das polnische Ministerium twitterte außerdem, dass es von belarusischer Seite Gewalt gegen Migranten gebe.

Andere Angaben der polnischen Behörden sprechen davon, dass die Flüchtlinge von belarusischen Organisationen Lebensmittel erhalten hätten.



Im belarusisch-polnischen Grenzgebiet sitzen Angaben von Hilfsorganisationen zufolge derzeit tausende Migranten bei eisigen Temperaturen fest. Beide Länder haben Soldaten in dem Gebiet stationiert. Beobachter befürchten deshalb eine Eskalation der Lage.

Menschen als Spielball der Politik