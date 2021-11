Nach dem schweren Brand mit zwei Toten in der vergangenen Woche in Buckow in der Märkischen Schweiz (Märkisch-Oderland) ist jetzt die Identität der Toten bekannt. Wie die Polizei dem rbb am Dienstag auf Nachfrage bestätigte, handelt es sich um einen 71-jährigen Mann und seine 96-jährige Mutter. Beide wohnten in dem komplett ausgebrannten Bungalow. Die Leichen wurden kurz nach dem Brand obduziert.