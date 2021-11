Die Direktion der Bundespolizei hat am Dienstag im Frankfurter Ortsteil Markendorf eine neue, zentrale Stelle für die grenzpolizeiliche Bearbeitung von Migrantinnen und Migranten in Betrieb genommen. Aufgrund der nach wie vor hohen Zahlen an unerlaubten Grenzübertritten über Belarus und Polen, sollen damit die Kapazitäten zur Bearbeitung der Fälle erweitert werden, hieß es am Mittwoch. Die bisherige Stelle in Eisenhüttenstadt habe dafür nicht mehr ausgereicht und wurde somit komplett von Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) nach Frankfurt (Oder) verlegt.