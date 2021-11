Mit dem am Mittwoch präsentierten Vertrag legt die Ampel-Koalition ambitionierte Ziele im Kampf gegen den Klimawandel vor. So soll der Kohleausstieg mit massivem Energie-Ausbau möglich werden. Ein ostdeutscher Netzbetreiber hält den Ausbau dies für realistisch.

Aus dem Acker bei Steinhöfel sprießen bereits zarte Weizen-Halme. Benjamin Meise, Geschäftsführer der Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH Buchholz, steht mitten auf dem Feld und hält einen Spaten sowie eine Bodensonde in der Hand. "Das ist im Prinzip ein einfacher Stab, den kann man in den Boden einführen und merkt dann, wie der Eindring-Widerstand ist. Da, wo ich mit der Sonde nicht mehr weiterkomme, da kommen auch die Pflanzenwurzeln nicht mehr weiter."

Doch genau den Humus will der Agrarwirt aus Buchholz erhalten. Denn ein Boden, mit viel organischer Substanz – also viel Humus - hat mehrere Vorteile, sagt Agrarforscher Claas Nendel vom Zentrum für Agrarlandforschung in Müncheberg (Märkisch-Oderland). "Zum einen wird CO2 in den Böden gespeichert, zum anderen verbessert sich die Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens und die natürliche Fertilität - also die Fähigkeit, Pflanzen zu ernähren."