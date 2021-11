30 Jahre Städtepartnerschaft - Frankfurt (Oder) und Wizebsk erinnern an deutsch-belarusischen Austausch

Bild: Klaus Baldauf

05.11.21 | 10:46 Uhr

Das Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrum und der Arbeitskreis Wizebsk haben sich vorgenommen, trotz der derzeit schwierigen Beziehungen zu Belarus im Gespräch bleiben. Deshalb erinnern sie im Kleist Forum an die 30-jährige Städtepartnerschaft.

Aus Belarus kommen derzeit nur wenig gute Nachrichten. Hilfsorganisationen berichten, dass die Lage für die Geflüchteten an der belarusisch-polnischen Grenze dramatisch sei. Die Opposition gegen Machthaber Aleksander Lukaschenko ist weitgehend verstummt. Das bewegt auch Menschen in Frankfurt (Oder). Die Oderstadt hat partnerschaftliche Beziehungen ins belarusische Wizebsk - vielen in der ehemaligen DDR auch in der russischen Schreibweise "Witebsk" bekannt.

Martin Krauß/rbb

Kontakte bis heute erhalten

Seit rund 30 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen den beiden Städten. Doch Beziehungen nach Wizebsk reichen zurück bis in die 60er Jahre. Damals organisierten die DDR- und die sowjetische Führung Austauschfahrten mit Freundschaftszügen. Heidemarie Langisch erinnert sich. Die Frankfurterin war 1975 das erste Mal in Wizebsk. "Wizebsk ist damals schon wunderschön gewesen. Es ist eine helle, weiße Stadt mit Kuppeln, die leuchten richtig, wenn die Sonne scheint. Ich bin damals schon beeindruckt gewesen, von der Freundlichkeit der Menschen und dem Enthusiasmus, den die Wizebsker an den Tag legten."

Freundschaftlicher Austausch erschwert

Freundschaften von damals halten zum Teil bis heute, sagt Langisch. Regelmäßig trifft sich ein Arbeitskreis. Doch die Corona-Pandemie und die politische Lage in Belarus erschweren den Austausch. Auch in Wizebsk ging Belarus' Machthaber Aleksander Lukashenko gewaltsam gegen Oppositionelle vor. Die Proteste wurden weniger. Die Menschen seien vorsichtiger geworden, sagt Klaus Baldauf. Auch er stehe nach wie vor mit seinen Wizebsker Freunden in Kontakt. "Offener Protest ist nicht möglich. Wenn man online spricht, muss man befürchten, abgehört zu werden. Und dann wird natürlich mit Synonymen gesprochen, aber die Botschaft ist klar verständlich."

Duetsch-Belarussischer Austausch um Zuge der Städtepartnerschaft Bild: Klaus Baldauf

Fotos aus 30 Jahren Austausch

Mit einer Fotoausstellung zu 30 Jahren Städtepartnerschaft will der Arbeitskreis deshalb ein Zeichen setzen und an die Beziehungen beider Städte erinnern, so Baldauf. "Wir lieben unsere Städtepartnerschaft, weil es eine Beziehung zwischen Menschen und zwischen Bürgern ist. Und deshalb müssen wir unsere Kontakte eben weiterführen und sind glücklich, dass wir dort gute Freunde und Kollegen haben, die genau so denken." Der Frankfurter hofft, trotz der politisch schwierigen Umstände seine Freunde aus Belarus bald wieder in die Arme schließen zu können.



Die Ausstellung "30 Jahre – Wir leben unsere Städtepartnerschaft … trotz …" ist ab Freitag im Kleist Forum zu sehen. Dort werden mehrere hundert Aufnahmen vom Austausch mit Jugendlichen, Schülern oder Kulturschaffenden beider Städte ausgestellt. Dort will sich der Frankfurter Oberbürgermeister René Wilke (Linke) mit seinem Wizebsker Amtskollegen Orlov Nikolai Valerevich sowie Kulturakteuren aus der Partnerstadt in einer Live-Schalte austauschen und darüber diskutieren, wie die Städtepartnerschaft auch als Stärke der Frankfurter Bewerbung für das "Zukunftszentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit" eingebracht werden kann. Ab Ende November wird die Ausstellung dann auch im Museum für Moderne Kunst in der belarusischen Partnerstadt Wizebsk gezeigt. Sendung: Antenne Brandenburg, 05.11.2021 Mit Material von Robert Schwaß