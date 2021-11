Die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) setzt auf eine batteriebetriebene Zukunft ihres Schienenfahrzeugparks. Am Montag bestellte das Unternehmen 31 entsprechende Fahrzeuge bei Siemens, wie NEB-Geschäftsführer Detlef Bröcker erklärte. Sein Unternehmen plant ab 2024, auf allen Linien des Ostbrandenburger Netzes die Züge vom Typ "Mireo Plus B" verkehren zu lassen. Das Auftragsvolumen umfasst 200 Millionen Euro und erstrecke sich auch auf die Wartung und Instanhaltung der Triebwagen.

Die Bahn hat im Berliner Norden eine lästige Engstelle beseitigt: Am Karower Kreuz liegt jetzt ein zweites Gleis, so dass Züge das einstige Nadelöhr mit Tempo 160 passieren können. Einige Brandenburger Gemeinden reiben sich die Hände. Von Georg-Stefan Russew

Die NEB setzt in Ostbrandenburg auf Strecken ohne Oberleitungen Züge mit Dieselantrieb ein. Durch den Wechsel zur batteriebetriebenen Flotte sollen in Zukunft jährlich rund 4,4 Millionen Liter Diesel in der Region eingespart werden, so der VBB. Auch der Kohlendioxid-Ausstoß soll stark reduziert werden. Zudem sei ein signifikanter Rückgang an Feinstaubemissionen zu erwarten, hieß es weiter.