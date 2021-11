Unter einer Gruppe Geflüchteter am Grenzübergang Coschen (Oder-Spree) ist am Dienstagvormittag ein Toter entdeckt worden. Das bestätigte die Polizeidirektion Ost des Landes Brandenburgs auf Anfrage des rbb.

Der Geflüchtete sei möglicherweise an Entkräftung verstorben, sagte Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß dem rbb. Die genauen Umstände müssen nun Landes- und Bundespolizei prüfen. In der vergangenen Nacht herrschten in der Region Minuswerte. Zurzeit müsse erst noch ein Dolmetscher gefunden werden. Bislang ist deshalb auch noch völlig unklar, wie die Gruppe nach Coschen gekommen ist. Erste Erkenntnisse erwartet die Polizeidirektion Ost am Mittwoch, so Cotte-Weiß.



Seit dem Sommer flüchten tausende Menschen, vor allem aus Syrien und dem Irak, über Belarus und Polen nach Deutschland. An der belarussisch-polnischen Grenze werden regelmäßig Todesopfer unter den Geflüchteten vermeldet. An der deutsch-polnischen Grenze wurde bislang Ende Oktober nahe der A4 bei Görlitz in Sachsen ein Toter aufgefunden, der sich in einem Transporter mit Migranten befand [mdr.de].

In Brandenburg wäre es der erste bekannte Todesfall im Zusammenhang mit der aktuellen Fluchtsituation.