Fluchtroute über Belarus - Polnischer Grenzschutz soll von belarussischer Seite provoziert worden sein

Sa 13.11.21 | 18:38 Uhr

Belarus State Border Committee via www.imago-images.de Audio: Inforadio | 13.11.2021 | Jan Pallokat | Bild: Belarus State Border Committee via www.imago-images.de

Die Spannungen an der belarussisch-polnischen Grenze wollen nicht nachlassen. Ein Grenzzaun wurde jetzt niedergewalzt. Unterdessen fordern Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern klare Maßnahmen gegen Belarus.

Belarussische Soldaten sollen in der Nacht zu Samstag versucht haben, den provisorischen Grenzzaun niederzureißen. Das meldete der polnische Grenzschutz. Hierzu sollen den Angaben zufolge Räumfahrzeuge eingesetzt worden sein. Um die heranrückenden polnischen Sicherheitskräfte zu behindern, habe die belarussische Seite Laser und Stroboskop-Blitzer eingesetzt, so der Grenzschutz weiter. Zudem erklärte ein Sprecher des polnischen Grenzschutzes, dass die Belarussen Teile einer etwa 100-köpfigen Geflüchtetengruppe mit Tränengas ausgestattet habe. Der Grenzübertritt der Menge habe aber verhindert werden können.

Nach wie vor keine unabhängige Überprüfung möglich

Eine unabhängige Überprüfung solcher Angaben ist nicht möglich. In Belarus unterliegen unabhängige Journalisten Beschränkungen, und Polen hat über das betroffene Gebiet bis zum 30. November einen Notstand verhängt. Medienvertreter dürfen es nicht betreten. Auch Anwohnern ist das Filmen von Grenzanlagen oder Operationen verboten. Die polnische Regierung erklärte am Samstag, sie arbeite an einem Plan, Journalisten mit Genehmigung des Grenzschutzes nach Ende des Notstands wieder aus dem Gebiet berichten zu lassen. Das Land setzt entlang der Grenze zu Belarus derzeit 15.000 Soldaten und Grenzschützer ein; zusätzlich soll jetzt eine auf Antiterrorkampf spezialisierte Polizeieinheit an der Grenze Dienst tun, die in Krakau von amerikanischen und französischen Spezialisten ausgebildet wurde, so Polizeiangaben.

Polnische Polizei entdeckt toten Syrer

Zudem entdeckten polnische Polizisten im grenznahen Bereich am Samstag die Leiche eines 20-jährigen Syrers. Die genaue Todesursache sei noch unklar. In dem seit mehreren Monaten andauernden Migrationskonflikt mit Belarus sind damit insgesamt mindestens neun Tote gemeldet worden.

Linke: Asylrecht wahren

Unterdessen rief die die Linken-Politikerin Żaklin Nastić in der Debatte über den Umgang mit Migranten, die über Belarus und Polen nach Deutschland kommen, das Asylrecht zu wahren. Die migrationspolitische Sprecherin der Linken-Fraktion im Bundestag sagte am Samstag dem rbb, dass die meisten dieser Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten kämen. Sie müssten zunächst aufgenommen werden, um dann in einem Verfahren entscheiden zu können, ob sie Anspruch auf Asyl haben. Nastić betonte, es gälten internationale Regeln und das Völkerrecht. Es sei schlimm genug, dass Belarus das Völkerrecht breche; Polen und Deutschland sollten das nicht tun. Nastić war selbst vor kurzem in er Grenzregion zu Belarus unterwegs.

Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern fordern stärkeres Einschreiten

Die Linken-Politikerin reagierte damit auf die Forderung von Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, stärker gegen unerlaubte Einreisen über die östliche EU-Außengrenze vorzugehen. Die Innenminister der drei Bundesländer fordern ein stärkeres Einschreiten gegen unerlaubte Einreisen über Belarus und Polen nach Deutschland. So will Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) bei der Innenministerkonferenz Anfang Dezember in Stuttgart das Thema Rückführung abgelehnter Asylbewerber auf die Tagesordnung bringen. Stübgen sagte am Sonnabend dem rbb, allein in Brandenburg gebe es über 4.500 ausreisepflichtige Asylbewerber. Die Rückführung funktioniere vor allem deshalb nicht, weil die Herkunftsländer die Menschen nicht zurücknehmen wollen. Dagegen müsse etwas unternommen werden.

Weiter sagte Stübgen, man könne Polen nicht vorwerfen, seiner Pflicht nicht nachzukommen, Asylbewerber aufzunehmen. Die meisten Migranten würden sich allerdings weigern, in Polen einen Asylantrag zu stellen, weil sie nach Deutschland wollen. Die internationale Diplomatie müsse das Problem des Zustroms über die polnisch-belarussische Grenze lösen. Sollte Belarus sich verpflichten, die Zusammenarbeit mit den Schleppern einzustellen, müssten die EU und Deutschland die Migranten übernehmen, die sich in Belarus aufhalten, so Stübgen weiter.

Entspannung an der Grenze zu Belarus nicht abzusehen

Die EU wirft der Regierung des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko vor, einer neuen Welle der Massenmigration Vorschub zu leisten und so Instabilität im Staatenbund zu schaffen. Damit wolle er Vergeltung für Sanktionen üben, die die EU wegen des brutalen Vorgehens gegen Dissidenten in Belarus gegen seine Regierung verhängt hat. Die EU spricht von einem "hybriden Angriff". Belarus hat die Vorwürfe zurückgewiesen, erklärt aber auch, Flüchtlinge und Migranten würden nicht länger am Versuch gehindert, in die EU zu gelangen.

Seit Beginn des Jahres kam es nach Angaben des polnischen Grenzschutzes zu 33.000 Versuchen eines illegalen Grenzübertritts, davon allein 17.000 im Oktober. Polen sowie Litauen und Lettland haben ihre Grenzsicherung zuletzt ausgebaut, um die neue Migrationsroute zu blockieren. Mit dem herannahenden Winter und sinkenden Temperaturen wird die Lage für die zahlreichen im Grenzgebiet ausharrenden Menschen immer gefährlicher.

Eine Entspannung der Lage ist nicht abzusehen. Die staatliche belarussische Nachrichtenagentur Belta berichtete, Lukaschenko habe das Militär am Samstag angewiesen, Zelte an der Grenze zu errichten. Dort könnten Nahrungsmittel und andere humanitäre Hilfe gesammelt und an die Migranten verteilt werden, hieß es. Sendung: Inforadio, 13.11.2021, 12 Uhr