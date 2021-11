Das "Nein" der Studierenden der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) scheint den Verkehrsverbund Berlin Brandenburg (VBB) kalt erwischt zu haben. Fast gebetsmühlenhaft hatte der Verband im Vorfeld der Urabstimmung in Frankfurt (Oder) betont, dass man der Abstimmung gelassen entgegensehe , weil andere Hochschulen sich in ähnlichen Wahlgängen stets für den Verbleib im Semesterticket-Modell trotz Preiserhöhung ausgesprochen hätten. Doch bei der Frankfurter Urabstimmung vom 8. bis zum 12. November kam es anders. Insgesamt sprachen sich knapp 55 Prozent gegen ein Semesterticket für 245 Euro aus. 45 Prozent stimmten einer schrittweisen Preiserhöhung von bisher 170 auf dann 245 Euro zu.

Im kommenden Jahren sollen die Tickets für den Öffentlichen Nahverkehr in Berlin und Brandenburg nicht teurer werden. Nach der Pandemie sei ein Drehen an der Preisschraube das falsche Signal. Kritikern ist dies noch zu wenig.

"Man kann es einfach nur so sagen, der VBB hat es darauf ankommen lassen", sagte einer der Verhandlungsführer der Studierenden in Brandenburg, Tilmann Kolbe. Man sei von VBB-Seite sehenden Auges in diese Sackgasse gesteuert. "Und die nächste Urabstimmung steht im Dezember an der Uni Potsdam an. Mehr als unseren absoluten Willen zu zeigen, dass wir die vom VBB angestrebten Preiserhöhungen nicht mitgehen können, können wir nicht machen", sagte Kolbe gegenüber rbb|24. Ein Semesterticket sei zwar wichtig, aber nicht zu jedem Preis.