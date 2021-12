Aufgrund gesundheitlicher Probleme ihrer Hündin hat sich eine Altlandsbergerin zur Physiotherapeutin für Vierbeiner ausbilden lassen. In ihrer Praxis will sie auch anderen Hunden ein Leben ohne Schmerzen ermöglichen. Von Martin Dörnbrack

Anne Ritter und ihre Hündin Leyla sind seit sieben Jahren ein eingespieltes Team. Schon nachdem die Hundedame gerade einmal vier Wochen bei ihrem Frauchen in Altlandsberg im Brandenburger Landkreis Märkisch-Oderland eingezogen war, ging es für das Tandem gemeinsam in den Urlaub. "Dort hat eine Dame gesagt, dass der Name Leyla arabisch wäre und so viel wie 'lange, dunkle Nacht' bedeutet. Das passt bei ihr intuitiv perfekt."

Denn die beiden hatten einen schweren Start. Was mittlerweile bei den täglichen Spaziergängen oder im Training harmonisch aussieht, war harte Arbeit. Leyla ist eine Angsthündin. Das bedeutet, dass sie eigentlich immer scheu und unsicher ist. Doch für beide steckte in dieser Diagnose ein Neuanfang. "Ich habe sie adoptiert und festgestellt, was sie für Ängste hat", erzählt Anne Ritter, "und habe dann beschlossen eine Ausbildung zum Hundetrainer zu machen, um ihr mit ihren Ängsten besser helfen zu können."