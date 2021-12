Lost Place im Landkreis Barnim - Eberswalderin will "Tobhaus" von Gropius vor Verfall retten

Im Tobhaus in Eberswalde wurden im 19. Jahrhunder Patienten mit psychischen Erkrankungen behandelt. Jetzt nagt der Zahn der Zeit an dem Gebäude. Ein Verein will den Bau von Martin Gropius und damit die medizinische Geschichte bewahren.



Leere, dunkle Gänge, in denen Putz von den Wänden bröckelt und die Backsteinmauer freigibt. Grüne Türen zu winzigen Räumen, an denen der Rost die Oberhand gewinnt. Früher müssen hier Schreie psychisch Kranker zu hören gewesen sein. Auf sich allein gestellt und eingesperrt, wie in Gefängniszellen. Die schreckliche Vergangenheit und der morbide Charme des Verfalls machen das sogenannte Tobhaus in Eberswalde im Landkreis Barnim zu einem ganz besonders verlorenen "Lost Place".

| Bild: Ausstellungsserie 'Haus i' Maik Lagodzki

Laut Christine Keller vom Verein Historisches Tobhaus Eberswalde ist es das einzige noch erhaltene Tobhaus Deutschlands und möglicherweise in ganz Europa. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, das alte Zeugnis der Psychiatrie-Geschichte zu bewahren. "Tobhaus" hieß der Zellentrakt, weil dort die "Irren" - wie man sie Mitte des 19. Jahrhunderts nannte - weggeschlossen wurden, die man nicht ruhigstellen konnte. Schließlich gab es damals keine Psychopharmaka. Von der bedrückenden Stimmung her vermittele "das Gebäude heute einen Eindruck, wie es Menschen gegangen sein muss, die damals hier ihr Leben fristen mussten", sagt Christine Keller.

Architektonischer Meilenstein

Längst verfällt das 1865 gebaute Haus. Und mit ihm die Möglichkeit, es als Denkmal für die Zukunft zu erhalten. Deshalb ist Keller dabei einen Verein ins Leben zu rufen, um dieses historisch bedeutsame Bauwerk zu erhalten. Im Gegensatz zum aufwendig restaurierten Bau-Ensemble des restlichen Martin-Gropius-Krankenhauses - einem modernen Fachkrankenhaus der Psychiatrie - befindet sich das Tobhaus fast noch im Originalzustand, erzählt Christine Keller.

Chrisitine Keller störbert im Kreisarchiv Barnim nach alten Unterlagen | Bild: rbb

Keller war früher selbst Oberärztin der Kinder und Jugendpsychiatrie an eben diesem Martin-Gropius-Krankenhaus. Seit ihrer Pensionierung recherchiert sie über die Einrichtung. Es sei auch architektonisch ein Meilenstein, als Teil der von Architekt Martin Gropius 1865 gebauten "Provinzial- und Irrenheil- und Pflegeanstalt". Ein Tobhaus sei damals revolutionär gewesen, auch wenn dort aus heutiger Sicht sehr brutal mit den Patienten umgegangen wurde. Denn davor sei es noch schlimmer gewesen. "Diese unruhigen und aggressiven Patienten wurden in Gefängnissen eingesperrt und an Ketten gelegt - zusammen mit Straftätern. Es wurde keinerlei Rücksicht darauf genommen, dass sie eigentlich krank sind", erzählt Keller.

Die Architektur drücke auch Gropius' moderneres Verständnis der Psychiatrie aus. So sollen es die psychischen Kranken in Eberswalde noch verhältnismäßig gut gehabt haben, so Keller weiter.



Türen zu den Zellen der Kranken | Bild: Ausstellungsserie 'Haus i' Maik Lagodzki

Ziel ist ein Museum zur Psychiatrie-Geschichte

Doch irgendwann sei die Ruine nicht mehr zu erhalten. Darum hat sie jetzt die Initiative ergriffen und ist im Begriff, einen Verein zur Rettung zu gründen. Ihr Ziel ist ein Museum im Tobhaus über die Geschichte der Psychiatrie. Deshalb verbringt die ehemalige Psychiaterin ihre Zeit jetzt meist in Archiven, stöbert in alten Büchern in Mikrofilmen, um noch mehr Informationen zu sammeln, wie in der Bismarck-Zeit mit den damals so genannten Irren umgegangen wurde. Im kommenden Jahr soll ein Nutzungskonzept entstehen. "Ich möchte Leute gewinnen – am besten reiche, die ein Faible haben, sich da rein versetzen können und sagen, dafür lohnt es sich, ein bisschen Geld herzugeben." Damit auch kommenden Generationen dieses Kapitel der Psychiatrie-Geschichte erhalten bleibt.

