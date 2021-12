Angesichts des Verkaufsverbots von Feuerwerk in Deutschland rät das deutsch-polnische Verbraucherinfo-Zentrum (VIZ) in Frankfurt (Oder) davon ab, Pyrotechnik aus Polen zu importieren. Vielmehr solle das Nachbarland zum Geschenkekauf zu Weihnachten aufgesucht werden.

Statt für den Kauf von Feuerwerk könnten Grenzgänger den Ausflug ins Nachbarland für die Suche nach Weihnachtsgeschenken nutzen, heißt es in einer Mitteilung des VIZ vom Ende vergangener Woche. Allerdings gebe es dabei einiges zu beachten. So gelte in Polen kein generelles Umtauschrecht.

Deshalb sollten sich Kundinnen und Kunden beim Kauf auf Basaren oder in Geschäften über Umtauschmöglichkeiten informieren und diese dann am besten gleich auf dem Kassenbon bestätigen lassen. "Ist der Beschenkte mit dem Fund unter dem Weihnachtsbaum nicht ganz zufrieden, kann man nur auf die Kulanz des Händlers hoffen", sagt Katarzyna Guzenda, Leiterin des VIZ.