Hilfe für Bedürftige - Volle Regale im Sozialkaufhaus Frankfurt (Oder) warten vergeblich auf Kunden

Do 23.12.21 | 17:36 Uhr

Bild: Michael Lietz/rbb

In der sozialen Einrichtung der Volkssolidarität stapelt sich die Ware - teilweise sogar noch original verpackt. Dennoch fehlen derzeit hilfsbedürftige Abnehmer, was auch mit Corona zu tun hat.

Wegen Überfüllung geschlossen - so oder so ähnlich heißt es in manchen Sozialkaufhäusern in Brandenburg. In diesen Läden, die oft an Tafeln angeschlossen sind, bekommen Bedürftige Kleidung, Möbel und vieles mehr für wenig Geld. Auch in Frankfurt (Oder) stapelt sich die Ware und wird nicht abgeholt, obwohl es viele Hilfsbedürftige gibt.

Spenden, soweit das Auge reicht

Bis unter die Decken stapeln sich Kisten und Säcke. Spenden, soweit das Auge reicht. In den vergangenen Tagen wurden sie in der Hoffnung abgegeben, Hilfsbedürftigen Weihnachten zu versüßen. Martin Gehring hat an diesem Tag ebenfalls Kleidung dabei und wartet darauf, sie beim Sozialkaufhaus abgeben zu können. Der Umzug von Freunden stand an. "Da wird so nach und nach jetzt aussortiert", sagt er und fügt an, dass auch bei ihm zu Hause die freie Zeit genutzt wurde, sich der Aktion anzuschließen, um Sachen zu spenden.

So landen regelmäßig ausrangierte Waren in der Frankfurter Einrichtung. Kerstin Haase und Björn Marggraff, beide Angestellte im Sozialkaufhaus, sortieren die Spenden vor. Nur, was wirklich nicht mehr zu gebrauchen ist, wird aussortiert. Übrig bleiben viele Waren unterschiedlichster Art. "Von Küchengeräten bis hin zu Spielzeug. Also eigentlich alles, was sozusagen nicht mehr gebraucht wird", sagt Marggraff. "Selbst Babywindeln, aber nicht benutzt natürlich", fügt Haase hinzu.

Ganze Kollektionen an neuer Kleidung

Doch nicht nur gebrauchte Waren werden im Sozialkaufhaus angeboten. "Durch Corona mussten ja viele Läden schließen", sagt Marita Seibold vom Trägerverein, der Volkssolidarität. Die Händler hätten bereits neue Ware bestellt, obwohl die alte noch nicht verkauft worden sei. So seien unter anderem ganze Kollektionen an neuer Kleidung original verpackt in der Frankfurter Einrichtung angekommen. "Da haben wir natürlich nicht nein gesagt", sagt Seibold.

Im Sozialkaufhaus Frankfurt (Oder) warten volle Regale auf Kunden.

Eingekauft wird im Sozialkaufhaus nicht. Kunden erhalten die Waren gegen eine Spende. Es werden jedoch nur Personen bedient, die hilfsbedürftig sind. Das heißt, wenn beispielsweise ein Alleinstehender nicht mehr als 1.160 Euro netto im Monat zur Verfügung hat.

Zahl der Hilfsbedürftigen steigt

Auch in Frankfurt (Oder) steigt die Zahl der Empfangsberechtigten. Dennoch sei die Nachfrage trotz der Vorweihnachtszeit derzeit eher gering, wie Seibold berichtet: "Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir angehalten sind, diese 2G-Regelung durchzusetzen." Wer dann weder gegen Corona vollständig geimpft ist noch eine überstandene Infektion als Genesener vorweisen kann, darf derzeit die Einrichtung nicht betreten. Dennoch sind Seibold und ihre Mitarbeiter zuversichtlich, dass die Waren letztlich auch den Bedürftigen zugutekommen. Trotz der vollen Regale fehle jedoch immer irgendetwas. Derzeit seien dies Kühlschränke und Waschmaschinen. Die gehen offensichtlich eher kaputt, als das sie gespendet werden.