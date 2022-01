Der Brandenburger Landesjagdverband fordert nach den Todesfällen von Rehen die Verlegung des Schutzzaunes gegen das Eindringen der Afrikanischen Schweinepest (ASP). Das Wild brauche Räume, um dem Hochwasser entgehen zu können, betonte Dirk-Henner Wellershoff, Präsident des Landesjagdverbandes Brandenburg (LJVB), am Montag in einer Mitteilung. Das Tierleid müsse jetzt durch weitere Maßnahmen beendet werden.

Erneut verendetes Tier am Schutzzaun in der Uckermark entdeckt

In den vergangenen Wochen waren mehrere Rehe an den Schutzzäunen in der Uckermark verendet. Sie schafften es nicht, die Barriere zu überwinden. Der Landkreis schafft nun zwölf schmale Durchlässe, die von den Rehen passiert werden können, aber nicht von Wildschweinen. Zusätzlich sollen an bestimmten Stellen Zaunabschnitte um 40 Zentimeter gestutzt werden. Die Höhe von dann 80 Zentimetern könne vom Rehwild überwunden werden, so der Landkreis. Außerdem würden Elektrozäune installiert und bestimmte Tore nach wie vor geöffnet und täglich durch ortsansässige Jäger oder Mitarbeiter der Naturwacht kontrolliert, hieß es.

In Märkisch-Oderland seien solche Maßnahmen bisher nicht geplant, berichtet Frank Schütz aus dem Kreisausschuss für Landwirtschaft. "Da kann im Normalfall ein Reh drüber springen, so dass sich die Situation in Märkisch-Oderland etwas anders darstellt. Solche Vorfälle gibt es in der Dimension bei uns nicht", so Schütz. Es sei aber schon vorgekommen, dass sich ein, zwei Rehe in den Zäunen verfangen hätten. Das wichtige sei jedoch, dass man von Kreisseite darauf achtet, dass keine anderen Tiere - mit Ausnahme der Wildschweine - an den Zäunen verenden, unterstrich er. Es müsse unbedingt der weitere Eintrag der Afrikanischen Schweinepest unterbunden werden.

Auch der Kreis Oder-Spree plane aufgrund nur weniger Vorkommnisse derzeit keine Anpassungen der Zäune an den Oderdeichen.