Der Mann habe seit dem 12. Dezember wiederholt Prostituierte im Berliner Stadtgebiet und im Brandenburger Umland angesprochen und sie in einem Auto mitgenommen. "In weiterer Folge gab er sich als Polizist aus, fesselte die Frauen und brachte sie dann mit einem VW in das großflächige Waldgebiet um Grünheide (Oder-Spree)", so Polizei und Staatsanwaltschaft. Nachdem er sich an seinen Opfern vergangen habe, ließ er sie allein zurück.

Am Donnerstag, den 6. Januar, machte die Polizei an einer Bushaltestelle in Kagel (Oder-Spree) eine 23-jährige Frau ausfindig, die angab, als Prostituierte zu arbeiten und ebenfalls von einem Mann in Berlin angesprochen und in einem VW bis in ein Waldstück bei Kagel mitgenommen worden zu sein. Dabei soll es wie in den zwei vorherigen Fällen anschließend zur Vergewaltigung und dem Diebstahl von Bargeld und Telefon gekommen sein. "Dies war der bislang letzte, bekanntgewordene Fall in dieser Serie", so die Ermittler.