Die Auseinandersetzung um ein leistungsgerechtes Semesterticket für Brandenburger Studierende scheint vorerst befriedet zu sein. Der Verkehrsverbund Berlin Brandenburg (VBB) vermeldet am Freitag, dass ein Kompromiss mit einjähriger Laufzeit gefunden wurde. Studierende, Verkehrsunternehmen und Politik hätten sich nach VBB-Angaben darauf verständigt, dass für das Sommersemester 2022 und das Wintersemester jeweils 200 Euro fällig werden sollen. "Es hat sich gelohnt, dass sich die Verhandlungspartner nochmals an einen Tisch gesetzt haben", lässt sich der Brandenburger Infrastrukturminister Guideo Beermann (CDU) in einer Mitteilung am Freitag zitieren. Der wissenschaftspolitische Sprecher der SPD im Landtag, Erik Stohn, sprach von einem "Standortvorteil für die Wissenschaftslandschaft in Brandenburg".

Es sei vereinbart worden, dass für die Fortführung des Semestertickets ab April 2023 Gespräche mit den Vertretern der Brandenburger Studierendenschaft fortgesetzt werden, heißt es in der Mitteilung des Infrastrukturministeriums. Dort ist von einem "fairen Angebot" die Rede.



Voraussetzung für die Studierendenschaft sei aber ein Gutachten, so Studierendensprecher Matthias Weingärtner, in dem festgestellt werden muss, wie teuer ein Semesterticket rechtlich überhaupt sein dürfe. Studierende könnten nicht mit Erhöhungen beim Bafög rechnen. Preisanhebungen müssten daher unbedingt in Relation bleiben.

Vor dem Kompromiss plante der VBB, bis März 2024 das Semesterticket auf 245 Euro zu verteuern. Viele Studierende an Brandenburger Hochschulen zahlten bislang aber nur 170 Euro für das Semester. Das wäre ein Plus von 75 Euro - also 44 Prozent - gewesen. An der Uni Potsdam kostete das Ticket bislang 188,16 Euro.