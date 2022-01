"Was gerade an der Grenze passiert, macht mir Angst"

In der Ukraine droht der Einmarsch russischer Truppen. Davor fürchten sich auch viele in Brandenburg lebende Ukrainer, wie die 136 Studierende mit ukrainischen Würzeln an der Frankfurer Viadrina. Die Studentin Hanna Herych befürwortet Sanktionen gegen Russland und eine stärkere Rolle Deutschlands.

Hanna Herych ist eine von ihnen. Herych studiert an der Europauniversität Viadrina in Frankfurt (Oder), wo sie ihren Master in "European Studies" absolviert. Die 26-Jährige stammt aus Raliwka, einem Dorf im Westen der Ukraine, ganz in der Nähe der polnischen Grenze. Die Studentin schaut mit analytischem Blick auf die schwierige Lage in ihrem Mutterland.

Die Lage in der Ukraine spitzt sich zu. Bis zu 100.000 russische Soldaten sollen entlang der ostukrainischen Grenze in Westrussland stationiert sein. Laut einer aktuellen Studie fürchtet ein Drittel der Ukrainer einen Einmarsch Russlands. Das beschäftigt auch die in Deutschland lebenden Ukrainer.

Ich hoffe, dass sich doch in nächster Zeit etwas ändert. Wenn wir über die historische Verantwortung reden, dann gibt es Millionen Menschen in der Ukraine, die im Zweiten Weltkrieg genauso gelitten haben wie in anderen Teilen der Sowjetunion. Deutschland hat also auch eine Verantwortung für die Ukraine und nicht nur für Russland.

Ich bin natürlich enttäuscht von dem, was Deutschland in der letzten Zeit gezeigt hat. Das betrifft zum Beispiel die Äußerungen vom Marinechef Kay-Achim Schönbach, dass der Krim weg sei; oder die Äußerung von Söder, dass Russland kein Feind für Europa sei und wir keine härteren Sanktionen veranlassen sollten. Er ist auch gegen die Waffenlieferungen an die Ukraine.

Hanna Herych: Es ist eine komplizierte Situation. In den letzten Tagen fällt es mir schwer, die Nachrichten zu verfolgen, da gibt es so viele negative Artikel. Ich weiß nicht, was im Kopf von Putin alles passiert und welche Pläne er hat. Aber ich muss gestehen, dass die Situation meines Erachtens sehr gefährlich ist und dass die Gefahr auch von Tag zu Tag wächst. Aber es tröstet mich, dass viele Staaten wie die USA, Großbritannien, die baltischen Staaten oder unser Nachbar Polen uns tagtäglich unterstützen und uns Rüstung verschaffen.

Erstens: Es ist wichtig, dass Deutschland die Ukraine unterstützt. Aber leider kann man sich mit Helmen nicht sehr gut verteidigen. Was wir brauchen, ist die harte Rüstung. Ich weiß, dass Deutschland prinzipiell gar nicht Waffen in Krisengebiete liefert. Aber wir brauchen sie nicht um anzugreifen, sondern um uns zu verteidigen.

Putin glaubt, er sei allmächtig und die Außenwelt würde ihm alles verziehen. Aber Schritte wie der Rauswurf aus dem SWIFT-Zahlungssystem oder Sanktionen gegen große Unternehmen könnten die russische Wirtschaft beeinflussen, so dass Putin weiß, dass er so nicht weitermachen kann. Das wäre ein klares Signal von Europa und den USA.

Sie leben in Frankfurt (Oder), weit entfernt von der Ukraine. Doch wie geht es Ihnen, wenn Sie über den Konflikt nachdenken?

Ich bin in letzter Zeit sehr unruhig. Ich verfolge die Nachrichten mit großer Aufmerksamkeit, da sich jeden Tag was ändert. Oft ist es was Schlechtes. Aber mir ist wichtig zu wissen, was in meinem Heimatland passiert. Da sind meine Familie und viele Freunde von mir. Was gerade an der Grenze passiert, das macht mir Angst. Aber es gab gute Nachrichten, wie die Unterstützung von Großbritannien, den USA und anderen Partnern wie unseren Nachbarländern.

Und wie geht es Ihrer Familie und Ihren Bekannten vor Ort?

Ich telefoniere jeden Tag mit meiner Schwester und meiner Mutter. Wir alle sind sehr beunruhigt, genau wie andere Menschen in der Ukraine. Ich hoffe nur, dass wir unseren klaren Kopf bewahren und dadurch gute Entscheidungen treffen. Der durchschnittliche Mensch in der Ukraine kann nicht sehr viel beeinflussen, trotzdem ist es wichtig, dass jeder von uns das Richtige tut. Putin will unser Land destabilisieren, daher müssen wir genau das Gegenteil tun, weiterkämpfen und hoffen, dass unser Land weiterhin souverän bleibt und hoffentlich bald friedlich.

