"Sehr wehmütig war mir zumute", sagt Vereinskollege Hans-Hermann Hennig über den letzten Betriebstag am 18. April 1998. Hennig wohnt seit 1975 in Sternebeck und bedauert die Stilllegung: "Es ist ja hier eine relativ schwach besiedelte Ecke. Aber der Zug wurde angenommen, es wurde gefahren, es wurde auch auf Arbeit gefahren." Viele Menschen seien zu DDR-Zeiten nach Leuenberg zum dortigen Sägewerk gependelt, andere zudem nach Wriezen. "Nicht jeder hatte damals ein Auto. Da konnte man die Bahn nutzen", sagt Hennig. Für den Fall einer Strecken-Reaktivierung erwartet er auch mehr Fahrgäste als in den letzten Jahren vor der Stillegung.

So empfindet es auch Jennifer Wiese. Die junge Frau arbeitet bei der Berliner Polizei, lebt aber in einem Dorf bei Wriezen. "In Berlin wird alles enger, alles teurer. So geht's vielen Leuten, die hier rausziehen. Nur müssen die dann irgendwie zur Arbeit kommen." Wiese fährt dafür mit dem Auto nach Werneuchen, um dort mit vielen anderen Pendlern in den Zug nach Berlin-Ostkreuz zu steigen. Es sei belastend, oft im Dunklen durch den Wald zu fahren, der Parkplatz in Werneuchen sei zudem oft überfüllt. Genau wie die Bahn. Viel schöner wäre es doch, sich einfach in Wriezen in den Zug setzen zu können, meint sie.