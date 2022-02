Modellprojekt ausgelaufen - Erkner finanziert die Schulkrankenschwester jetzt selbst

Do 10.02.22 | 14:55 Uhr

Nach dem Auslaufen eines Modellprojekts in Brandenburg hat die Stadt Erkner selbst eine Stelle einer Schulkrankenschwester geschaffen. Ernährungsberatung, Elterngespräche, Hilfe holen - der Job ist deutlich mehr als Pflaster kleben.



Nach dem Ende eines Modellprojekts beschäftigt die Stadt Erkner (Oder-Spree) seit Anfang des Jahres selbst eine Schulkrankenschwester. Die Schulgesundheitsfachkraft, wie die offizielle Bezeichnung lautet, hat eine Vielzahl von Aufgaben.



So versorgt Schulkrankenschwester Jeannette Dießner in der Löcknitz-Grundschule täglich vor Ort kleine und große Wehwehchen - aber nur nur: "Wir sind ja nicht nur da zum Pflaster kleben, wie es immer so gerne genannt wird", sagt die Schulkrankenschwester. Vielmehr würden die Schulgesundheitsfachkräfte auch als Vertrauenspersonen in den Einrichtungen agieren. "Auch wenn der Schuh irgendwo drückt, kommen die Schüler zu uns", so Dießner.

Präventiv-Arbeit

Die Lehrer hätten für solche Situationen in ihrem beruflichen Alltag wenig Zeit, berichtet sie. Hier komme die Schulkrankenschwester ins Spiel, höre zu, helfe und hole gegebenenfalls Eltern oder andere dazu. "Was die Schulkrankenschwester auch noch macht: Sie arbeitet präventiv." Dazu gehört beispielweise Ernährungs- und Hygiene-Unterricht der Kinder. Dabei unterstützt sie die Lehrkräfte in ihrem pädagogischen Auftrag.

Modellprojekt ausgelaufen

Das freut auch die Eltern - viele Mütter und Väter in Erkner hatten sich für die Schaffung der Stelle eingesetzt. Vor fünf Jahren hatte zwar der AWO Bezirk Potsdam das Modellprojekt Schulgesundheitsfachkräfte in Brandenburger Schulen ins Leben gerufen, woran sich insgesamt 27 Schulen in neun Landkreisen und kreisfreien Städten beteiligten, doch hatte die Landesregierung trotz vielversprechender Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie das Projekt Ende vergangenen Jahres auslaufen lassen. Der Grund: hohe Kosten.

"Wir sind leider nicht in dem Modellprojekt mit dabei gewesen", sagt Erkners Hauptamtsleiterin Katrin Rusch. Doch sei das Interesse in der Elternschaft und der Politik groß gewesen, berichtet sie. "Wir haben das Glück, dass sowohl die Eltern als auch unsere politischen Vertreter und wir als Stadt das Projekt unterstützen."

Stadt trägt die Kosten

Einen Mehrwert für die Grundschule und die Stadt sieht auch Schulelternsprecher Lars Poschitzki: "Aus Elternsicht ist die Schulkrankenschwester sehr wichtig", insbesondere weil die Löcknitz-Grundschule eine sehr große Schule mit Schülerzuwachs sei. Daher hatten sich auch die Eltern für eine Schulgesundheitsfachkraft eingesetzt.

Dank der Unterstützung von vielen Seiten konnte so die Stelle in Erkner geschaffen werden. Derzeit trägt die Stadt die Kosten dafür selbst. Auch in Perleberg (Prignitz) wurde der Posten einer Schulgesundheitsfachkraft geschaffen. Weitere Kommunen, darunter Brandenburg an der Havel, wollen diesem Beispiel folgen.

"Schule ist nicht nur Unterricht"

Wie unverzichtbar die Stelle bereits in der Löcknitz-Grundschule ist, zeige auch die Corona-Pandemie, sagt Schulleiter Sebastian Witt: "Schule ist nicht nur Unterricht, Schule ist Lebensraum und das haben wir in den letzten zwei Jahren gut sehen können", sagt er. Für diesen Lebensraum, für die Kinder und für die Schule seien verschiedene Kooperationspartner nötig. "Und da ist ein wichtiges Standbein eben die Schulgesundheitsfachkraft." Sendung: Antenne Brandenburg, Antenne am Nachmittag, 10.02.2022, 15:10 Uhr Mit Material von Jakub Paczkowski