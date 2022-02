Folgen der Corona-Pandemie - Fahrräder und Ersatzteile auch 2022 nur schwer zu bekommen

Di 15.02.22 | 14:06 Uhr | Von Tony Schönberg

Tony Schönberg/rbb Audio: Antenne Brandenburg | 15.02.2022 | Tony Schönberg | Bild: Tony Schönberg/rbb

Mehr Nachfrage, Verzögerungen in der Lieferkette - wer sich ein neues Fahrrad zulegen möchte, muss gegebenenfalls viel Geduld mitbringen. Aufgrund von Folgen der Pandemie, kann es auch zu größeren Preisschwankungen kommen.



Das Geschäft "Fahrrad Richter" in Frankfurt (Oder) scheint fast aus allen Nähten zu platzen. Dicht an dicht aufgereiht, stehen Alltags- und Trekkingräder, Mountain- und E-Bikes sowie Renn- und Sporträder. Selbst an den Wänden und von der Decke hängt die Auswahl an Gefährten. Doch der Anblick täuscht, erklärt Inhaber Ingo Richter.

Corona befeuert Rad-Käufe

Während der Verkaufsraum voll ist, seien die Lager hinten leer. Denn die Situation auf dem Fahrrad-Markt gestalte sich derzeit äußerst schwierig. "Die Verfügbarkeit ist bei fast allen Herstellern sehr gering. Es ist nicht so, dass es gar keine Fahrräder gibt. Aber ob man das Modell bekommt, was man sucht, weiß ich eher nicht."

Grund für die Engpässe sei unter anderem die Corona-Pandemie. In den vergangenen zwei Jahren seien viele Brandenburgerinnen und Brandenburger wegen unsicherer Pläne für Reisen ins Ausland stattdessen in Deutschland geblieben. Kaum Berge, weite Landschaften und eine gut ausgebaute Infrastruktur machen die Mark für Radler attraktiv. "Der ganze Freizeit- und Outdoorbereich hat davon profitiert", sagt Steffen Hirt, Besitzer von "Fahrrad Müller" in Beeskow (Oder-Spree). "Viele haben mehr Bewegung für sich entdeckt, lassen das Auto stehen und fahren auch lieber mit dem Rad zur Arbeit." Das hätte zu einem Boom bei den Radverkäufen geführt und Bestände dezimiert.

"Es fehlt vorne und hinten an allem"

Hinzu kommt ein weiteres Problem. Zwar seien laut Händler Ingo Richter etwa Rahmen für die Räder zu bekommen, da diese zum Teil auch in Deutschland und Europa produziert werden. Woran es aber fehlt, sei Zubehör. "Ob es Ketten, Zahnkränze, Bremsen, Schaltheben oder sogar Reifen sind, es fehlt vorne und hinten an allem." Darüber beklagten sich derzeit fast alle Händler. Alles, was an Teilen verfügbar war, hätten Richter und seine Mitarbeiter den Winter über zusammengeschraubt und jetzt ausgestellt.

Verlässliche Nachlieferungen seien nicht zu erwarten. Das liege unter anderem an der Abhängigkeit von globalen Lieferketten. "Es kommt quasi kein Teil mehr aus Deutschland. Die kommen alle aus Zuliefer-Ländern im asiatischen Raum, und dort haben wegen Corona viele Werke stillgestanden." Das bestätigen auch mehrere Fahrrad-Läden in Berlin. Ein Geschäft berichtet, dass eines der Werke von Marktführer Shimano in Südost-Asien für ganze sechs Wochen nicht produzieren konnte. Dadurch fehlten weltweit Scheibenbremsen in Millionenhöhe. Aber auch Akkus für E-Bikes etwa von Bosch, seien derzeit kaum bis gar nicht zu bekommen.

Das spüren dann auch Geschäfte, wie das vom Beeskower Händler Steffen Hirt: "Wenn da ein Teil fehlt, haben wir schon ein Problem. Denn dann geht die ganze Montage schon nicht mehr. Dann kann man Termine nicht einhalten oder muss Zugesagtes sogar canceln."

Radkauf oft nur mit langen Wartezeiten

Denjenigen, die mit dem Gedanken spielen, sich in diesem Jahr ein neues Rad zuzulegen, raten sowohl Hirt als auch Richter, mit dem Kauf nicht erst bis zum Saisonstart im Frühjahr zu warten. "Interessenten sollten sich bei ihrem Händler darüber beraten lassen, was sie möchten", so der Frankfurter. "Der kann dann auflisten, was zu haben ist oder er bestellen kann. Aber bestellen kann sehr lange dauern."

Besonders bei individuellen Wünschen, die über Räder von der Stange hinaus gehen, beliefen sich Wartezeiten auf sechs bis zwölf Monate. Einige Modelle zum Beispiel vom deutschen Hersteller VSF Fahrradmanufaktur für höherklassige Reiseräder werden von vielen Fachhändlern in Berlin und Brandenburg für 2022 nicht mehr gelistet. Falls diese nicht schon vorab bestellt wurden oder noch vorrätig sind, seien Lieferungen vor der Hauptsaison im Sommer unwahrscheinlich.



Preisschwankungen bis zu 300 Euro möglich

Kundinnen und Kunden müssten also auf der Suche nach bestimmten Rädern selbst entsprechende Markenhändler kontaktieren oder eventuell auch bereit sein, Abstriche oder Kompromisse zu machen. Das ergab eine Nachfrage vom rbb. Zudem geben einige Händler, wie etwa bei der Marke "Tout Terrain" schon jetzt bei Bestellungen keine Garantie mehr, dass Liefertermine oder gar der vereinbarte Preis gehalten werden können. So seinen Schwankungen von bis zu 300 Euro möglich. Auch allgemein ist der Preis für Räder in der Pandemie angestiegen, sagt Ingo Richter. "Je nach Händler oder den Teilen, ist es etwas unterschiedlich. Aber auf jeden Fall ist es teurer geworden – deutlich teurer."

Neben dem Kauf sollten sich auch Rad-Besitzer in Sachen Service und Wartungen in diesem Jahr schon früh um Termine kümmern, um noch die nötigen Ersatzteile zu bekommen. Mit einer Entspannung auf dem Fahrrad-Markt rechnet Steffen Hirt frühestens im kommenden Jahr. Realistischer sei aber wohl erst 2024. Sendung: Antenne Brandenburg, 15.02.2022, 16:10 Uhr