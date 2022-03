Im Oderturm in Frankfurt (Oder) hat es am Samstag gebrannt. Am frühen Nachmittag wurden die Ladenzeile und der Turm selbst komplett evakuiert, wie die Polizei mitteilte. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. Das Feuer war in der Tiefgarage ausgebrochen und konnte schnell gelöscht werden. In Brand geraten war ein Container. Brandstiftung kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.

Gleich in der Nähe des Brandherdes parkten mehrere Fahrzeuge. Ein Übergreifen der Flammen konnte die Feuerwehr verhindern.



Der Oderturm in Frankfurt ist mit knapp 89 Metern das höchste Gebäude in Brandenburg.

Sendung: Antenne Brandenburg, 12.03.2022, 17 Uhr