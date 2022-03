Christian Mittwoch, 16.03.2022 | 23:12 Uhr

Gas ist so teuer, wegen des Krieges in der Ukraine. Als der Bau geplant und gebaut wurde, gabs das noch nicht. Also was sollen diese unüberlegten Kommentare. Wir hätten es seit 8 und sogar seit mehr als 8 Jahren in der Hand gehabt diesen Krieg zu verhindern, wenn wir nicht weggeschaut hätten. Und wir haben es ja auch mit den Minsker Abkommen versucht, dann aber nicht energisch genug durchgesetzt. Wir haben seit den 50er Jahren bei allen (so um die 30) Kriegen mehr oder weniger weggeschaut und wir sind auch nicht aufgewacht, als Wikileaks schwere Menschenrechtsverstöße aufgedeckt hat, als ein Krieg wegen Massenvernichtungswaffen begonnen wurde, wir von Guantanamo erfahren haben oder Snowden uns Einblicke gewährt hat. Nun ist es aber so gekommen, wie es jetzt ist.