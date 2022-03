Spezialeinheiten der Polizei fassen "Planenschlitzer-Bande" in Polen

Hunderte Lkw werden jährlich auf Brandenburgs Autobahnen und Raststätten ausgeraubt. Im deutsch-polnischen Grenzgebiet ist jetzt eine dieser professionellen Banden aufgeflogen. Es geht um Beute in Millionenhöhe.

Polnische Spezialeinheiten der Polizei haben zusammen mit ihren Brandenburger Kollegen eine Gruppe so genannter Ladungsdiebe gefasst. Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) und das Brandenburger Polizeipräsidium am Dienstag mitteilten, wurden insgesamt sieben Männer nahe dem polnischen Gorzow festgenommen.



Sie stehen im Verdacht, auf Rastplätzen der A9 (Berlin-München) 100 Fahrräder im Wert von fast einer halben Million Euro von zwei parkenden Lastern gestohlen zu haben. Die mutmaßlichen Täter im Alter zwischen 35 und 48 Jahren sitzen bereits seit Ende Februar in Untersuchungshaft.



Bei Ladungsdiebstählen werden Lkw, vor allem im Transitverkehr und auf Autobahnraststätten, gezielt bestohlen. Dabei werden zum Teil ganze Ladungen von Sattelzügen entwendet. Die Täter sind mitunter sogar Teil der Transportketten und haben deshalb entsprechende Kenntnisse.