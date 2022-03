Achtjähriger Klavier-Virtuose aus Petershagen - "Mein Ziel ist es auf den größten Konzert-Bühnen der Welt zu stehen"

Mo 07.03.22 | 15:47 Uhr

rbb Audio: Antenne Brandenburg | 07.03.2022 | Philipp Gerstner | Bild: rbb

Maddox ist gerade einmal acht Jahre alt und hat in der Musik seine große Leidenschaft gefunden. Über 60 Auszeichnungen hat er sich bereits erspielt und tourt um die ganze Welt. Für Schule bleibt da auf dem Weg zur Spitze keine Zeit.



Virtuos gleiten die Finger des Achtjährigen über das Klavier. Der ganze Körper bewegt sich im Rhythmus der Musik auf und ab. Mit kindlicher Leichtigkeit erklingen Sonaten von Beethoven oder Variationen von Paganini. Melodien und Figuren, für die selbst erfahrene Pianisten lange über müssen. Dafür hat Maddox aus Petershagen-Eggersdorf (Märkisch-Oderland) für sich ein paar einfache Regel aufstellt: "Man muss aufpassen, dass das Handgelenk nicht verspannt ist, man nicht versteift am Klavier sitzt und man muss atmen."

Schon mit drei Jahren hauchte der Junge mit den blonden, langen Haaren klassischen Meisterwerken aus Romantik und Barock neues Leben ein. Am liebsten spielt er die Präludien von Johann Sebastian Bach. "Ich mag die Sechzehntel-Noten und, dass bei dem alles meistens kreuz und quer ist." Je schwerer, desto besser.

60 nationale und internationale Auszeichnungen in zwei Jahren

Die Wand über dem Klavier des jungen Musikers ist dekoriert mit gerahmten Auszeichnungen. Von den Regalen blitzen und blinken Trophäen und Medaillen internationale Wettbewerbe. Stolz zeigt er seinen "Music and Stars Awards" aus dem Estländischen Tallinn oder den ersten Preis bei der "Rococo International Music Competition" in China. In den vergangenen zwei Jahren konnte der Oderländer ganze 60 Titel einheimsen. Allein in diesem Februar kamen drei weitere erste Plätze dazu.

Maddox auf Konzert-Reise in Israel. (Quelle: privat)

Talent liegt in der Familie

Doch Maddox ist mit seinem Talent nicht allein. Sein jüngerer Bruder Miles hat ebenfalls eine außergewöhnliche Begabung und zeigt diese regelmäßig an der Geige. Auch der Sechsjährige räumt damit weltweit Preise ab. Und da gemeinsam üben bekanntlich am meisten Spaß macht, erklingt oft Musik auf Spitzen-Niveau aus einem Kinderzimmer in Petershagen.

dpa-Symbolbild/Philipp von Ditfurth Nach Aufhebung im November - Brandenburger Schulen kehren zur Präsenzpflicht zurück Alle Brandenburger Schüler müssen seit Montag wieder in die Klassenzimmer gehen, es gilt wieder die Präsenzpflicht. Ohnehin blieben nur wenige zu Hause, während sie ausgesetzt war. Doch eine Regel gilt auch weiterhin.



Um die Welt statt in die Schule

Für Mutter Simone ist die Förderung ihrer oft so betitelten Wunderkinder aber nicht immer so zauberhaft. "Manchmal schlägt man entsetzt die Hände über dem Kopf zusammen, weil es unglaublich zeit- und kostenintensiv ist. Man muss wirklich viel Fahrerei mit den Kindern auf sich nehmen."

Auftritte in Rom, im Mozarteum in Salzburg oder ein Meisterkurs in Israel: Reisen gehören für Maddox und seinen Bruder zum Musikerleben dazu. Um sich auf den Bühnen der Welt zu bewähren, übt der junge Pianist täglich vier Stunden. Montags geht es dafür in die sieben Kilometer entfernte Schlosskirche in Altlandsberg. Dazu kommen Gehörbildung und Kompositionsunterricht.

dpa/V. Ghirda Interview | Mit Kindern über Krieg reden - "Die schrecklichen Bilder brennen sich bei jüngeren Kindern ein" Russlands Angriff auf die Ukraine macht vielen Angst, auch Kindern. Leicht können sie sich von den Nachrichten überfordert fühlen. Die Kinder- und Jugendpsychologin Claudia Calvano gibt Tipps, wie Eltern Ängste auffangen und die Lage erklären können.

Für die normale Schule bleibt da keine Zeit mehr. Er wird zu Hause von seiner Mutter und Privatlehrern unterrichte.



Auf die Bretter, die die Welt bedeuten

Das er oft mit anderen Wunderkindern wie Mozart verglichen wird, gefällt ihm ganz gut. "Weil das dann heißt, dass ich besser bin als die anderen Kinder." Oft wirkt Maddox so, als ob ihm noch nicht bewusst ist, wie außergewöhnlich sein Talent ist. Doch auch wenn das Pensum hart ist, hat er hat eine klare Vision: "Mein Ziel ist es, auf den Konzert-Bühnen zu stehen - und zwar auf den größten der Welt." Sendung: Antenne Brandenburg, 07.03.2022, 14:40 Uhr Mit Material von Philipp Gerstner